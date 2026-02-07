L'Italie lance ses JO d'hiver avec une cérémonie qui célèbre l'harmonie

L’Italie a officiellement lancé vendredi soir 6 février les Jeux olympiques d’hiver de Milan-Cortina avec une cérémonie d’ouverture spectaculaire et inédite, organisée simultanément sur quatre sites, du célèbre stade San Siro à Milan aux stations alpines de Cortina, Predazzo et Livigno. Ce dispositif original visait à illustrer le thème central de ces Jeux : l’harmonie entre les territoires et les cultures.

À 20h00, dans un stade San Siro plongé dans une ambiance festive, plusieurs dizaines d’artistes ont investi une scène en forme de spirale symbolisant les quatre lieux de célébration, reliés malgré la distance de plusieurs centaines de kilomètres. Peu avant 23 heures, le président italien Sergio Mattarella a officiellement déclaré les Jeux ouverts, les troisièmes Jeux olympiques d’hiver organisés en Italie après Cortina d’Ampezzo en 1956 et Turin en 2006.

Le moment le plus marquant de la soirée a été l’allumage de la flamme olympique. À Milan, les légendes du ski Alberto Tomba et Deborah Compagnoni ont embrasé la vasque installée sous l’Arc de la Paix, tandis qu’à Cortina, la championne olympique Sofia Goggia allumait une seconde flamme symbolique.

La cérémonie a rendu hommage à la richesse culturelle italienne, mêlant références au mythe antique de Cupidon et Psyché, à l’opéra italien et à la mode. La chanteuse américaine Mariah Carey a ouvert le spectacle en interprétant en italien le célèbre refrain Volare, dans une mise en scène grandiose.

Pour la première fois, le défilé des athlètes, représentant 92 nations, s’est déroulé simultanément sur plusieurs sites. À Predazzo, les sportifs ont défilé au pied des tremplins de saut à ski, tandis qu’à Cortina, la délégation jamaïcaine a animé les rues avec des pas de danse. À Milan, les athlètes tchèques ont attiré l’attention avec des tenues colorées. Les Français, futurs hôtes des Jeux de 2030, ont défilé derrière la snowboardeuse Chloé Trespeuch et le skieur Clément Noël, sous les applaudissements du public.

Malgré l’atmosphère festive, ces Jeux s’ouvrent dans un contexte international marqué par les conflits, notamment en Ukraine et au Moyen-Orient. Les athlètes ukrainiens ont reçu un soutien particulier lors de la cérémonie. Quelques heures auparavant, le pape Léon XIV avait appelé au respect de la trêve olympique, symbole d’espoir et de suspension des hostilités.

Mettant à l’honneur l’art, la mode et le design italiens, le spectacle a réuni plusieurs figures culturelles majeures, dont Andrea Bocelli et Laura Pausini, tout en rendant hommage au créateur Giorgio Armani. Certaines compétitions, notamment en curling, hockey sur glace et patinage artistique, avaient déjà débuté, annonçant le lancement officiel d’une compétition qui s’annonce intense et spectaculaire.

