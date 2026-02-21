JO : Fillon Maillet, une médaille de bronze et un record

Le biathlète Quentin Fillon Maillet, troisième de la mass-start vendredi 20 février, a ajouté un podium supplémentaire à son impressionnant palmarès, pour devenir l'athlète français le plus médaillé aux Jeux olympiques, été et hiver confondus, vendredi 20 février sur la neige d'Anterselva.

>> JO : le relais féminin en or, 5e titre olympique pour le biathlon français

>> Ligue des Champions : l'Atlético accroché à Bruges

>> ATP 500 de Doha : Fils en demi-finales, Sinner battu

Photo : AFP/VNA/CVN

Cette médaille de Fillon Maillet est la 20e de la délégation française depuis le début des Jeux (6 or, 8 argent, 6 bronze).

Biathlon : et de neuf pour QFM

Troisième de la mass-start (15 km), Quentin Fillon Maillet est donc l'athlète le plus médaillé aux Jeux. Quintuple médaillé aux JO-2022 à Pékin sur le site de Zhangjiakou (or en individuel et poursuite, argent en sprint, relais mixte et relais masculin), Quentin Fillon Maillet a ajouté quatre médailles à Anterselva (Italie) avec l'or sur le sprint, le relais mixte et le relais masculin, et le bronze en mass start.

Français le plus médaillé de l'histoire olympique, il devance désormais les escrimeurs Roger Ducret et Philippe Cattiau qui ont amassé dans les années 1920 huit médailles.

Sa moisson italienne s'est achevée sur une troisième place, compensant ses problèmes au tir (4 balles égarées) par sa rapidité sur les skis, avant de finir derrière les Norvégiens Johannes Dale-Skjevdal et Sturla Laegreid.

Il s'agit de la 11e médaille du biathlon français depuis le début des Jeux. Les épreuves s'achèvent samedi 21 février avec la mass-start femmes.

Les autres Français, Emilien Jacquelin (12e), Eric Perrot (20e) et Fabien Claude (27e) ont fini très loin du podium.

Photo : AFP/VNA/CVN

Skicross : Berger Sabbatel au pied du podium

C'est loin Sotchi... Douze ans après le retentissant triplé de 2014, le skicross français n'est plus aussi dominateur mais a encore quelques atouts.

En attendant l'épreuve masculine samedi 21 février où Terence Tchiknavorian et Youri Duplessis Kergomard peuvent viser le podium, la doyenne de l'équipe de France de skicross Marielle Berger Sabbatel a terminé au pied du podium à Livigno.

La No3 mondiale, opposée aux trois cadors du circuit en grande finale, l'Allemande Daniela Maier (or), la Suissesse Fanny Smith (argent) et la Suédoise Sandra Naeslund (bronze), a été trop spectatrice de la course, après un départ timide. Avant de finir à la quatrième place.

Hockey sur glace : Canada contre États-Unis, finale électrique

La finale rêvée entre hockeyeurs canadiens et américains aura bien lieu dimanche lors de ces JO marqués par le retour des stars de la NHL, pour la première fois depuis 2014.

Le Canada, qui n'avait plus atteint la finale depuis sa victoire en 2014 justement, a tremblé en étant mené 2-0 avant de s'imposer 3-2 face à la Finlande, tenante du titre, grâce à un but à 35 secondes de la fin.

Les États-Unis ont eux déroulé pour surclasser 6-2 une Slovaquie beaucoup trop tendre en défense. La finale aura lieu dimanche 22 février à 14h10.

AFP/VNA/CVN