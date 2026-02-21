Ligue 1 : Marseille et Rennes scrutent les débuts de Beye et Haise

Habib Beye commence sa périlleuse mission sur le banc de l'Olympique de Marseille à Brest, vendredi 20 février lors de la 22 e journée de Ligue 1, alors que son successeur à Rennes, Franck Haise, débute la sienne à Auxerre dimanche 22 février.

Photo : AFP/VNA/CVN

Après quinze jours de tempête dont l'OM a le secret, le Franco-Sénégalais doit relancer son club de cœur dans la course à la troisième place, où Lyon a pris cinq longueurs d'avance.

En sept journées, l'OL a repris 10 points à l'OM (4e) et le propriétaire Frank McCourt a bien insisté sur la nécessité de décrocher une qualification pour la Ligue des champions, donc plutôt la troisième place que les périlleux 3e tour préliminaire puis barrages auxquels renvoie la quatrième. Brest (12e), bien calé en milieu de tableau, n'est pas un adversaire insurmontable, mais le groupe phocéen est-il remis des derniers soubresauts du club, de la démission-réintégration du directeur du football Medhi Benatia aux nouveaux points perdus dans les dernières secondes contre Strasbourg (2-2) avec l'intérimaire Pancho Abardonado?

Rennes a mieux assuré la période de transition entre Beye et Haise en s'offrant le Paris Saint-Germain (3-1) et reste dans les places européennes (6e).

Photo : AFP/VNA/CVN

Lens-Monaco, PSG contre le dernier Metz

Mais l'entraîneur remercié par Nice fin décembre ouvre son nouveau chapitre en Bretagne, où il a déjà travaillé dans les équipes de jeunes, contre une AJA relancée par sa victoire à Metz (3-1). Auxerre, barragiste (16e), est revenu à cinq longueurs du Paris FC (15e) et du maintien.

Au sommet du classement, Lens sur sa lancée de onze victoires en douze matches, doit battre Monaco pour rester devant le PSG. Malgré un léger mieux en championnat avec 8 points pris sur 12, l'ASM est très loin de ses ambitions, à la 8e place, et vient de perdre son barrage aller de C1 à domicile contre le PSG (3-2).

Les Parisiens reçoivent le dernier Metz samedi 21 février et joueront en connaissant le résultat de Lens-Monaco. Les hommes de Luis Enrique sont branchés sur courant alternatif en ce moment, brillants contre l'OM (5-0), ternes à Rennes, réactifs en Principauté où ils étaient menés 2-0, mais n'ont a priori pas grand-chose à redouter des Grenats qui ont déjà un pied en L2.

En revanche, Lyon (3e) affiche une impressionnante régularité. Les Gones espèrent même à Strasbourg, dimanche 22 février (20h45), égaler le record du club de 14 victoires de rang toutes compétitions confondues, établi d'août à novembre 2006 dans les grandes années Juninho.

Photo : AFP/VNA/CVN

PFC en danger à Toulouse

Loin derrière, Lille (5e), décroché six longueurs derrière l'OM dans la course à la C1 faute de n'avoir pris que 2 points en six matches, se rend à Angers dimanche 22 février. Les Dogues attendent le réveil d'Olivier Giroud, qui n'a plus marqué en championnat depuis le 23 novembre.

Dans le bas du classement, le Paris FC n'a plus que cinq longueurs d'avance sur Auxerre après son naufrage à domicile contre Lens (5-0) et se rend samedi 21 février à Toulouse, qui l'avait largement battu aussi à Jean-Bouin (3-0). Le tocsin n'est pas encore sonné chez le promu, mais l'opération maintien est un peu plus compliquée que prévu.

Le club de la famille Arnault attend des étincelles de son gros mercato d'hiver, avec cinq recrues, et notamment un premier but de l'attaquant italien Ciro Immobile.

Photo : AFP/VNA/CVN

Juste un point devant le PFC, Nice (14e) n'est pas sauvé non plus et se prépare à jouer deux fois contre Lorient en dix jours. Dimanche 22 février, les Aiglons reçoivent les Merlus en L1 avant de les retrouver dans le Morbihan en quart de finale de la Coupe de France, mercredi 4 mars.

Entretemps, le 1er mars, le PFC accueillera le Gym pour un match crucial pour rester en L1.

Dans cette course au maintien, le FC Nantes a pris beaucoup de retard avec sa série de cinq défaites. Les Canaris, avant-derniers à huit longueurs du promu parisien, reçoivent Le Havre, qui s'est donné une marge de 9 points d'avance sur le barragiste Auxerre.

AFP/VNA/CVN