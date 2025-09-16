Rénovation du pont Long Biên : un équilibre à trouver

Le Service de la construction de Hanoï, en collaboration avec la société Artelia Vietnam, a organisé un séminaire international intitulé "L’Étude de rénovation et la mise en valeur historique et culturelle du pont Long Biên". L’événement a pour but de présenter la conclusion de l’étude portée par Artelia Vietnam, relative à la rénovation du pont de Long Biên, et d'ouvrir le séminaire sur les solutions pour préserver ce grand témoin de l’histoire commune du Vietnam et de la France.

Photo : Hông Anh/CVN

Dans son discours d’ouverture, Duong Duc Tuân, vice-président du Comité populaire de Hanoï, a mis l’accent sur l’objectif de ce colloque comme "une occasion pour les gestionnaires, les experts et les chercheurs de partager et de contribuer à l’amélioration des plans de rénovation et de réparation du pont Long Biên, tout en valorisant son histoire et sa culture uniques". "Le succès de cet événement contribuera à renforcer le pont de la coopération entre Hanoï et la République française", a-t-il souligné.

Pour sa part, l’ambassadeur de France au Vietnam, Olivier Brochet, souhaite que ce colloque permette de proposer des échanges "sur différentes pistes d'utilisation du pont, aussi bien du point de vue des transports ferroviaires que de la valorisation de son architecture".

Photo : Hông Anh/CVN

Un patrimoine de plus de 120 ans

Achevé en 1902, le pont Long Biên (anciennement Paul Doumer) a été conçu par l'entreprise française Daydé & Pillé. Plus qu'un simple pont ferroviaire reliant le cœur de Hanoï au nord du pays, cet ouvrage métallique est un témoin de l'histoire et des guerres de résistance. Au fil des ans, il est devenu une artère vitale et un lieu de vie incontournable pour les Hanoïens, qui l'empruntent quotidiennement. Emblème de la capitale, le pont Long Biên est un véritable lieu de rencontre où habitants et touristes se retrouvent pour admirer le fleuve, les montagnes et la ville en pleine expansion.

Pourtant, après plus de 120 ans d'exploitation, le pont est gravement détérioré et a nécessité de multiples réparations temporaires pour des raisons de sécurité.

Photo : Hông Anh/CVN

Selon Pierre-Yves Guarini, directeur du projet d’Artelia Vietnam, une étude et des inspections détaillées du pont Long Biên révèlent "la nécessité de prendre des mesures d'urgence". "Ces interventions concernent principalement les piles du pont, ainsi que certaines parties du tablier fortement corrodées qui nécessitent des réparations rapides", a-t-il expliqué.

La rénovation du pont se concentrera sur "les travées historiques, dites françaises". L'objectif est de réparer et de renforcer les parties les plus endommagées pour que l'ouvrage soit à nouveau fonctionnel et sécurisé. Conformément aux "instructions données par le Comité populaire de Hanoï", toutes les travées d'époque seront remplacées, à l'exception de deux qui seront conservées pour leur valeur historique et patrimoniale. Cela permettra de retrouver l'image du pont tel qu'il était lors de sa construction. "À long terme, cette rénovation inclura également l'intégration de deux travées mobiles pour améliorer la circulation des bateaux sur le fleuve Rouge", a fait part M. Guarini.

Photo : Artelia Vietnam/CVN

Exploitation des valeurs patrimoniales

Lors de l'atelier, Emmanuel Cerise, directeur de PRX-Vietnam, a partagé son expérience sur la conservation des ponts métalliques en France. Selon lui, être classé au patrimoine ne signifie pas seulement "une protection à l'identique", cela représente aussi une opportunité de "redéfinir la fonction et de réintégrer l'ouvrage dans la vie urbaine".

M. Cerise a suggéré que Hanoï devrait clairement définir la nouvelle fonction du pont Long Biên. Celui-ci pourrait continuer à accueillir le train, les deux-roues et les piétons, ou bien être transformé en un espace culturel et touristique.

Photo : Hông Anh/CVN

De son côté, l'architecte Trân Huy Anh, membre permanent de l'Association des architectes de Hanoï, a recommandé l'utilisation des technologies SIG (Système d’information géographique) et BIM (Modélisation des données du bâtiment) pour analyser l'impact socio-environnemental avant toute décision de changement de fonction. "Les empiètements sur le couloir ferroviaire, les embouteillages aux barrières et les inondations au pied du pont doivent être résolus de manière coordonnée si l'on souhaite exploiter pleinement le pont à l'avenir", a mis en garde cet architecte.

Photo : Hông Anh/CVN

Nguyên Minh Hai, directeur général de la société d'investissement immobilier Taseco, a présenté, pour sa part, une idée pour exploiter les arches en pierre du pont. Elles pourraient devenir des espaces d'exposition, des commerces ou des cafés, créant ainsi une "promenade" reliant les berges de la rivière au quartier ancien. "Nous souhaitons transformer les arches en espaces ouverts où les habitants et les touristes pourront ressentir le pouls de la vie de Hanoï, juste sous l'ombre du pont", a-t-il souligné.

Une proposition a été faite de mettre en place un projet pilote sur quatre arches (61 à 64) afin de recueillir l'avis du public avant un déploiement plus large, garantissant ainsi la sécurité technique et l'harmonie avec le paysage du vieux quartier.

Les participants au séminaire ont convenu que la rénovation du pont Long Biên doit trouver un équilibre entre les exigences techniques, la sécurité routière et la préservation de sa valeur culturelle et historique. Les recommandations et les initiatives issues de cette rencontre seront intégrées au rapport final, qui servira de base au Comité populaire de Hanoï pour choisir l'option optimale.

Photo : VNA/CVN

La rénovation n'a pas seulement pour but de sauvegarder un ouvrage vieux de plus de 120 ans, mais aussi d'ouvrir la voie à une réhabilitation des berges du fleuve Rouge, créant un élan pour le développement urbain durable de la capitale.

Photo : VNA/CVN

Hông Anh/CVN