Huê, première ville en Asie du Sud-Est à expérimenter un système de consigne

Dans le cadre d’un projet pour une faible utilisation de plastique, financé par le WWF Norvège, le WWF Vietnam et l'Université des sciences de Huê ont lancé, le 14 septembre, un programme pilote de système de consigne.

Selon ce système, les consommateurs paient une petite consigne à l'achat de boissons en bouteilles ou en canettes, somme qui leur est remboursée lorsqu'ils rapportent les emballages vides. Ce mécanisme est déjà appliqué avec succès dans plus de 40 pays. Huê est la première ville d'Asie du Sud-Est à l'expérimenter.

L'objectif principal est de sensibiliser la communauté, en particulier les jeunes, au tri des déchets, de promouvoir une consommation responsable et d'augmenter le taux de recyclage pour réduire la pollution plastique.

Des machines de collecte seront installées à l'Université des sciences de Huê et à la résidence Nera Garden, et entreront en service le 20 septembre.

Les représentants du WWF et de l'Université ont affirmé que ce modèle aidera à instaurer des habitudes de consommation durables et à construire une ville plus verte et sans plastique.

