Le président exhorte à mobiliser les synergies en faveur des enfants

Le président Tô Lâm a affirmé mardi 28 mai à Hanoï que le Parti, l’État et le peuple vietnamiens ont donné et donneront toujours tout l’amour et les plus belles choses aux enfants dans l’esprit "Les enfants sont comme des bourgeons sur des branches".

>> Vàng Anh, un havre de paix pour les enfants de Binh Duong

>> Coup d’envoi d’un été passionnant : Kids Fest

Photo : VNA/CVN

S’exprimant lors d’une rencontre cordiale avec les élèves qui sont des enfants des parents policiers morts pour la Patrie, parrainés par les associations des policières, adoptés par les policiers communaux, ou des enfants des cadres et officiers des forces de la sécurité publique qui sont lauréats des concours nationaux et internationaux durant l’année scolaire 2023-2024, le chef de l’État a affirmé la polique cohérente du Parti et de l’État de mettre en œuvre des politiques d’aide sociale en faveur des personnes en situation difficile et de prendre soin des proches des héros morts pour la Patrie, en particulier des adolescents et enfants.

Sous la direction du Parti et de l’État, avec la participation de l’ensemble du système politique, de nombreuses activités ont été menées avec efficacité, créativité et dévouement en matière de protection, de soins, d’éducation des enfants, telles que les programmes "Printemps pour toi", "Opération sourire" et "Va à l’école avec toi", a-t-il souligné.

Le président a demandé au comité central de l’Union de la jeunesse communiste Hô Chi Minh de diriger ses antennes à mettre en œuvre et à participer à la surveillance de la mise en œuvre de la Loi sur les enfants de 2016, à bien jouer son rôle de représentant de la voix et des vœux des enfants, à formuler des propositions et à participer au règlement des questions sociales relatives aux enfants, notamment la prévention et la lutte contre les violences en milieu scolaire, les accidents et blessures, et les abus sexuels.

Il a exhorté l’Union des femmes vietnamiennes d’assumer activement son rôle et ses responsabilités en matière de soutien aux parents dans les soins de santé, l’éducation et la protection des enfants, en particulier des filles, tout en continuant à maintenir l’efficacité des campagnes et des modèles de soins et d’aide en faveur des enfants, en particulier ceux des invalides de guerre, des parents morts pour la Patrie et des enfants déshérités.

Le chef de l’État a également demandé au ministère du Travail, des Invalides et des Affaires sociales de mettre en œuvre efficacement les tâches relatives à l’enfance dans les programmes cibles nationaux pour la période 2021-2025 et dans le programme national d’action pour l’enfance pour la période 2021-2025.

Il a enfin demandé aux forces de la sécurité publique, de l’armée de continuer à travailler en étroite collaboration avec les acteurs du système politique à la mobilisation des synergies pour améliorer l’efficacité des soins, de l’éducation et de la protection des enfants.

VNA/CVN