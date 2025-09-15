Alerte sur de fausses informations liées au Centre national d’information de crédit

Le ministère de la Police a mis en garde le 15 septembre contre la diffusion de fausses informations qui exploitent la situation actuelle au Centre national d'information de crédit (CIC).

Selon le ministère, des individus ont propagé des rumeurs de "fuites de données" dans d'autres organismes et institutions. Ces contenus trompeurs se sont rapidement répandus sur les réseaux sociaux et les forums en ligne, ciblant des secteurs comme l'énergie, la banque, le transport et la logistique.

Après vérification, l'Association nationale de cybersécurité a confirmé que ces informations étaient fausses et sans fondement. Le partage imprudent de ces rumeurs a cependant accentué la confusion et compliqué le travail d'enquête.

Cependant, le partage et les commentaires imprudents de certains internautes ont accentué la confusion et compliqué le travail de vérification. Les experts préviennent que ces rumeurs peuvent non seulement nuire à la réputation des organisations et semer la panique, mais aussi être exploitées pour des escroqueries en ligne, avec un impact durable sur la confiance numérique, l’environnement économique et social.

L'Association nationale de cybersécurité appelle donc les internautes à ne pas diffuser d'informations non vérifiées, à se fier uniquement aux sources officielles et à faire preuve de vigilance face aux tentatives d'exploitation de ces fausses nouvelles.

Rappelons que le 11 septembre, le Centre d'intervention d'urgence en cybersécurité du Vietnam (VNCERT) avait signalé un incident de fuite de données personnelles au CIC. Le 10 septembre, le Centre avait reçu une alerte concernant une violation de données.

Aussitôt, le Département de cybersécurité et de lutte contre la criminalité utilisant les technologies de l’information du ministère de la Sécurité publique avait chargé le VNCERT de se coordonner avec les services concernés, la Banque d’État et le CIC pour vérifier l’incident, déployer des mesures techniques de réponse, renforcer la sécurité des réseaux et collecter des preuves afin de traiter l’affaire conformément à la loi.

