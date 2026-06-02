icon search
mask
Brefs / International
La PM danoise par intérim forme un nouveau gouvernement quadripartite

La Première ministre danoise par intérim Mette Frederiksen a annoncé le 1er juin avoir réussi à former un nouveau gouvernement de coalition rassemblant quatre partis politiques au terme d'un processus de 69 jours, le plus long de l'histoire du pays.

>> Mette Frederiksen et deux de ses ministres favoris pour diriger le gouvernement

>> Le Danemark vote lors de législatives serrées mais Mette Frederiksen donnée favorite

>> Législatives au Danemark : les sociaux-démocrates en tête du scrutin

S'exprimant après sa rencontre avec le roi Frederik X, Mme Frederiksen a indiqué que le nouveau cabinet serait composé des sociaux-démocrates, du Parti populaire socialiste, du Parti social-libéral et des Modérés. Elle a précisé que le programme politique de ce gouvernement serait présenté le 2 juin. Mme Frederiksen a qualifié les négociations de ''longues et difficiles'', tout en soulignant que le processus était ''voué à réussir'' en dépit des difficultés rencontrées. Le Danemark a tenu des élections législatives le 24 mars. Bien que les sociaux-démocrates de Mme Frederiksen soient restés en tête, ils ont subi d'importantes pertes électorales. Aucun bloc de gauche ou de droite n'a obtenu de majorité parlementaire.

Xinhua/VNA/CVN

#Danemark #gouvernement #formation

Autres articles

Rédactrice en chef : Nguyễn Hồng Nga

Adresse : 79, rue Ly Thuong Kiêt, Hanoï, Vietnam

Permis de publication : 25/GP-BTTTT

Tél : (+84) 24 38 25 20 96

E-mail : courrier@vnanet.vn, courrier.cvn@gmail.com

back to top