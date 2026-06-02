La PM danoise par intérim forme un nouveau gouvernement quadripartite

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S'exprimant après sa rencontre avec le roi Frederik X, Mme Frederiksen a indiqué que le nouveau cabinet serait composé des sociaux-démocrates, du Parti populaire socialiste, du Parti social-libéral et des Modérés. Elle a précisé que le programme politique de ce gouvernement serait présenté le 2 juin. Mme Frederiksen a qualifié les négociations de ''longues et difficiles'', tout en soulignant que le processus était ''voué à réussir'' en dépit des difficultés rencontrées. Le Danemark a tenu des élections législatives le 24 mars. Bien que les sociaux-démocrates de Mme Frederiksen soient restés en tête, ils ont subi d'importantes pertes électorales. Aucun bloc de gauche ou de droite n'a obtenu de majorité parlementaire.

Xinhua/VNA/CVN