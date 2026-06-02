Quatre morts dans l'accident d'un petit avion au décollage en Colombie

Quatre personnes ont été tuées le 1 er juin dans l'accident d'un petit avion au décollage en Colombie, a annoncé la direction nationale chargée des enquêtes sur les accidents aériens.

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L'appareil, un Cessna 206 immatriculé HK 2521 et exploité par la compagnie colombienne Aerolineas Llaneras Arall Ltda., était parti de Villavicencio, la capitale du département central de Meta, à destination de la ville de La Macarena lorsque l'accident s'est produit. Après l'accident, la direction a activé son protocole d'urgence et envoyé une équipe d'enquête sur place, chargée de rassembler des preuves techniques et des déclarations de témoins pour déterminer la cause du drame.

Xinhua/VNA/CVN