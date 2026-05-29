Japon : baisse record de la population sur cinq ans

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La population de la quatrième économie mondiale est tombée à 123 millions de personnes en 2025 selon un décompte préliminaire de ce recensement réalisé tous les cinq ans dans l'archipel. C'est plus de trois millions de personnes de moins que le précédent en 2020. La diminution est plus de trois fois supérieure à celle enregistrée entre 2015 et 2020. Ces données "confirment une fois de plus que le déclin démographique de notre pays s'aggrave", a déclaré devant la presse le porte-parole du gouvernement, Minoru Kihara. Selon la Banque mondiale, le Japon possède la population la plus âgée du monde après Monaco. Et en 2023, son taux de natalité s'était établi à 1,2, bien en-deçà des 2,1 enfants nécessaires pour maintenir le niveau de la population.

APS/VNA/CVN