France : hausse de l'inflation à 2,4% sur un an en mai, selon l'Insee

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Les prix de l'énergie ont augmenté de 16,8% en mai sur un an, après 14,3% en avril, portés ce mois-ci par une hausse des prix du gaz. Les prix des services accélèrent sur un an (+2%). Les prix de l’alimentation évoluent sur un an au même rythme qu'en avril (+1,2%), comme ceux des produits manufacturés (-0,6%) et du tabac (+3,2%). Sur un mois, les prix à la consommation sont en hausse pour le quatrième mois consécutif, à 0,1% (après 1,0% en avril). Cette nouvelle augmentation des prix s’explique également par l’augmentation des prix de l’alimentation, "particulièrement de ceux des produits frais", a précisé l'Insee.
AFP/VNA/CVN