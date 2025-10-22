Exposition "Lotus ArtHub" : rendez-vous des artistes étrangers au Vietnam

Le 21 octobre, l’exposition d’art internationale "Lotus ArtHub", placée sous le thème "Art et culture", a officiellement ouvert ses portes au Centre d’art et de communauté Lotus ArtHub à Hô Chi Minh-Ville.

Cet événement marque également le lancement de Lotus ArtHub - un espace d’art contemporain visant à créer des liens, favoriser les échanges et diffuser l’esprit créatif entre les artistes vietnamiens et leurs homologues étrangers.

L’exposition réunit des artistes venus du Japon, du Brésil, d’Indonésie et du Vietnam, offrant une mosaïque plurielle d’émotions, de cultures et d’expériences créatives.

Chaque œuvre constitue un dialogue subtil, où l’art dépasse les frontières géographiques pour atteindre des valeurs universelles : l’empathie, la beauté et la foi en la puissance de la création.

Lors de la cérémonie d’ouverture, Siu Quý, vice-président de l’Association des beaux-arts de Hô Chi Minh-Ville, a exprimé sa joie d’accueillir les artistes internationaux dans la ville.

Il a souligné : "L’espace artistique Lotus, né au cœur d’une métropole dynamique du Sud, devient un point de rencontre entre les artistes vietnamiens et étrangers, un lieu où nous pouvons partager et transmettre les valeurs de l’art à la communauté".

Le vice-président a également adressé sa gratitude aux investisseurs et aux artistes ayant contribué à la création de cet espace, participant ainsi à "la construction d’une valeur commune pour la société à travers l’art".

Lotus ArtHub ne se veut pas seulement un lieu d’exposition, mais une démarche durable où l’art chemine avec la communauté. C’est un espace de rencontre entre artistes, chercheurs, amateurs d’art et habitants, tous unis dans la construction d’un écosystème artistique ouvert, humaniste et durable.

À travers les expositions, ateliers et échanges culturels internationaux, Lotus ArtHub souhaite éveiller le lien entre art et vie, entre création individuelle et intérêt collectif.

Porté par une vision tournée vers l’avenir, cet espace aspire à devenir un lieu culturel emblématique de Hô Chi Minh-Ville, où chaque œuvre et chaque rencontre nourrit la conviction que l’art est le chemin qui rapproche les êtres humains - plus profondément, plus généreusement et plus durablement.

L’exposition présente les œuvres des artistes : Yoshinaga KoTaKu, Ando Keita (Japon) ; Ismanto Wahyudi, Alex Danny Santosa (Indonésie) ; Viudes Barboza (Brésil) ; Nguyên Minh Quang, Van Diêu Liên, Hô Hưng, Lâm Nhut Thanh, Nguyên Thanh Nhân, Nguyên Hông Duc, Trân Thiên Nhut, Pham Dinh Tiên, Dinh Duy Tân, Trân Dinh Thang, Nguyên Duy Nhut (Vietnam).

L’exposition se tient jusqu’au 28 octobre au Centre d’art et de communauté Lotus ArtHub, rue Nguyên Thi Thâp, quartier Tân My, à Hô Chi Minh-Ville, offrant au public un espace d’émotion et de partage où l’art devient le langage de la connexion humaine.

Texte et photos : Minh Thu/CVN