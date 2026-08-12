La hausse des investissements étrangers de qualité impose de nouvelles exigences aux infrastructures industrielles

Le Vietnam réoriente sa stratégie d’attraction des investissements directs étrangers (IDE) vers la qualité, stimulant la transformation des infrastructures industrielles. À Hô Chi Minh-Ville, les parcs industriels intelligents et écologiques se développent pour soutenir l’industrie manufacturière, renforcer les chaînes d’approvisionnement et accroître la compétitivité.

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Photo : VNA/CVN

Dans le cadre de la mise en œuvre de la Résolution n° 10-NQ/TW du 8 juin 2026 du Bureau politique sur le développement de l’économie à capitaux étrangers, le Vietnam réoriente sa politique d’attraction des investissements directs étrangers (IDE), en privilégiant désormais la qualité plutôt que le seul volume. Cette évolution impose de nouvelles exigences en matière d’infrastructures industrielles, les investisseurs accordant une importance croissante à la rapidité de mise en exploitation, à la connectivité logistique, à la durabilité et à l’intégration dans les chaînes de production.

À Hô Chi Minh-Ville, la société par actions Vietnam Industrial Park Group vient ainsi de lancer le projet de parc industriel (PI) Song Thân 3, destiné à répondre à la demande croissante d’infrastructures industrielles de haute qualité dans le Sud. Cette initiative s’inscrit dans la stratégie d’élargissement du réseau d’infrastructures industrielles du groupe dans les principaux pôles de production du pays.

D’une superficie totale de 21,9 hectares, le projet comprendra des bâtiments industriels prêts à l’emploi et des entrepôts multifonctionnels conçus et construits selon les normes LEED relatives aux bâtiments verts. Une fois achevé, le projet devrait fournir au marché plus de 130.000 m² d’espaces industriels et d’entreposage répondant aux standards de construction verte et durable.

Bénéficiant d’un emplacement stratégique au sein du PI Song Thân 3, désormais situé à Hô Chi Minh-Ville et auparavant rattaché à la province de Binh Duong, l’un des principaux centres de production et de logistique du Vietnam, le projet devrait permettre aux entreprises d’optimiser leur production et la circulation des marchandises, de renforcer leur compétitivité et de mieux s’intégrer aux chaînes d’approvisionnement mondiales.

Hardy Diec, directeur exécutif de Vietnam Industrial Park Group, estime que, dans un contexte où le Vietnam intensifie ses efforts pour attirer des IDE de qualité, les infrastructures industrielles deviennent un facteur déterminant de compétitivité. Les entreprises manufacturières ne fondent plus leurs décisions d’investissement uniquement sur les coûts de location, mais accordent davantage d’importance à l’emplacement stratégique, à la rapidité de mise en exploitation, à la flexibilité, à la durabilité et à l’efficacité économique à long terme.

Après plusieurs projets à Dông Nai et Tây Ninh, le projet Song Thân 3 marque la présence du groupe à Hô Chi Minh-Ville et s’inscrit dans sa stratégie de développement dans le Sud. Le groupe entend ainsi contribuer à fournir des infrastructures adaptées aux entreprises manufacturières et à soutenir la prochaine phase de développement industriel du Vietnam.

Photo : VNA/CVN

Au second semestre 2026 et au début de 2027, le groupe prévoit également d’achever des projets dans les PI de Dông Nai et de Hai Phong, ce qui devrait ajouter plus de 300.000 m² d’espaces industriels prêts à l’emploi et de haute qualité au marché.

Après la réorganisation administrative, Hô Chi Minh-Ville est devenue une métropole interrégionale réunissant des atouts majeurs dans les domaines financier, industriel et de l’innovation, ainsi que dans les infrastructures portuaires. La ville compte actuellement 105 zones franches et parcs industriels planifiés, couvrant une superficie totale de plus de 50.288 hectares.

À cette échelle, les PI de Hô Chi Minh-Ville doivent évoluer afin de préserver leur compétitivité. Plusieurs d’entre elles accélèrent leur restructuration et leur transformation vers des modèles de PI intelligents et écologiques, tout en privilégiant l’attraction de chaînes de valeur de haute technologie.

Hô Chi Minh-Ville cherche à attirer des projets reposant sur des technologies fondamentales et générant une forte valeur ajoutée, tout en accélérant les transitions numérique et verte et la restructuration des zones industrielles existantes.

Nguyên Truong Thi, directeur adjoint du Service municipal de l’industrie et du commerce, souligne que Hô Chi Minh-Ville constitue un important pôle de croissance économique national, dont l’industrie manufacturière est un secteur central. Le renforcement des capacités des entreprises vietnamiennes afin qu’elles puissent participer davantage aux chaînes d’approvisionnement des groupes à capitaux étrangers et aux chaînes de valeur mondiales, parallèlement à l’attraction continue d’IDE de qualité, est donc essentiel au développement industriel durable.

La Résolution n° 10-NQ/TW constitue une évolution institutionnelle importante, en faisant pour la première fois du développement des capacités de la chaîne d’approvisionnement nationale un objectif central de la politique d’IDE. À l’horizon 2030, le Vietnam vise notamment à compter environ 10.000 entreprises vietnamiennes participant aux chaînes d’approvisionnement des entreprises à capitaux étrangers, entre 500 et 1.000 fournisseurs vietnamiens de premier rang au sein de ces chaînes, ainsi qu’un taux de localisation de 45 à 50% dans les principales industries.

VNA/CVN