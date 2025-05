Lentement mais sûrement, des milliers de bébés tortues regagnent la mer à Côn Dao

>> Les tortues de mer peuvent apprendre la carte magnétique d'un endroit préféré

>> Binh Dinh : des pêcheurs relâchent des tortues marines prises accidentellement dans leurs filets

Photo : Six Senses Côn Dao/CVN

Parmi les rares sites au Vietnam à proposer cette expérience, Côn Dao accueille depuis 2018 le centre "Let’s Get Cracking", cofondé par le Parc national de Côn Dao et Six Senses Côn Dao. À ce jour, plus de 29.000 bébés tortues y ont été soignés et relâchés en mer, avec un taux d’éclosion impressionnant de 82%.

Chaque année, de mars à octobre, les plages vierges de Côn Dao voient le retour des tortues femelles venues pondre leurs œufs. Ce moment crucial du cycle de vie des tortues est également l’un des plus périlleux. Outre les prédateurs naturels et les changements environnementaux, les activités humaines représentent un danger majeur pour leur survie.

Le centre d’incubation "Let’s Get Cracking" joue un rôle essentiel dans la protection de ces créatures marines, en surveillant de près les conditions nécessaires à leur développement. Grâce à ces efforts soutenus, les chances de survie des jeunes tortues s’améliorent, offrant un espoir pour la préservation des générations futures et l’équilibre écologique marin.

Photo : VOV/CVN

De mai à décembre, les plages de Côn Dao accueillent régulièrement des événements de relâcher de tortues, offrant aux visiteurs l’opportunité émouvante d’assister à leurs premiers pas vers l’océan. Pour beaucoup, c’est une expérience marquante, riche en émotions et en enseignements.

Outre ces activités, le centre propose aussi des ateliers et des discussions animés par l’équipe de développement durable de Six Senses, abordant la biologie, les comportements et les menaces qui pèsent sur les tortues marines.

Mme Erkaiym Tabyldieva, responsable du développement durable chez Six Senses Côn Dao, souligne : "Chaque tortue relâchée représente non seulement une vie sauvée, mais incarne aussi l’espoir pour un écosystème fragile. Nous espérons éveiller chez chaque visiteur une connexion plus profonde avec la nature, pour qu’ils réalisent combien chaque geste, même minime, peut avoir un impact durable."

Les tortues vertes, essentielles à l’écosystème marin, sont aujourd’hui menacées d’extinction en raison de la dégradation de leur habitat naturel et du braconnage. Le Parc national de Côn Dao et Six Senses encouragent activement les visiteurs à s’impliquer dans les efforts de conservation et à découvrir les mesures concrètes mises en place pour protéger ces espèces précieuses.

Photo : VOV/CVN

Le 23 mai est célébré comme la Journée mondiale de la tortue, initiée par l’organisation américaine à but non lucratif American Tortoise Rescue depuis 1990. Cette journée vise à sensibiliser à la protection des tortues terrestres et marines ainsi qu’à la préservation de leurs habitats en péril.

Des recherches montrent que des journées de sensibilisation comme celle-ci stimulent l’intérêt public pour la biodiversité. La Journée mondiale de la tortue est citée comme un exemple notable ayant contribué à l’augmentation des recherches en ligne sur les espèces animales en danger.

NDEL/VNA/CVN