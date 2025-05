COVID-19 : légère hausse des infections mais aucune flambée d’envergure

Le Département de médecine préventive du ministère de la Santé, en collaboration avec l’Organisation mondiale de la santé (OMS), les Instituts d’hygiène et d’épidémiologie/Instituts Pasteur, l’Hôpital national des maladies tropicales et l’Hôpital national de pédiatrie, ont donné leur évaluation du risque actuel de COVID-19 au Vietnam.

>> Un expert de la santé appelle à une réponse calme face à la hausse des cas de COVID-19

>> COVID-19 : le ministère de la Santé appelle à la vigilance face à la hausse des cas sporadiques

Photo : VNA/CVN

Aucune preuve d’une aggravation de la gravité due aux nouveaux variants

Au 25 mai 2025, plus de 777 millions d’infections au COVID-19 et plus de sept millions de décès avaient été signalés dans le monde. Plusieurs pays d’Asie, dont la Chine, Hong Kong (Chine), Singapour et la Thaïlande, ont constaté une hausse des infections et des hospitalisations. Cependant, la situation reste sous contrôle, les capacités hospitalières restant stables.

Les tendances mondiales des variants du SARS-CoV-2 ont évolué en 2025, le variant LP.8.1 remplaçant le variant XEC comme souche dominante à la mi-mars. Récemment, la prévalence du variant LP.8.1 a diminué, tandis que celle du variant NB.1.8.1 - un variant sous surveillance (VUM) potentiellement plus transmissible - a augmenté, représentant 10,7% des cas séquencés dans le monde à la mi-mai 2025.

Malgré cette hausse, ces variants ne présentent pas de risque accru pour la santé publique par rapport aux autres souches en circulation. Le variant NB.1.8.1 a été détecté dans 23 pays, dont Singapour, les États-Unis, l’Australie, la République de Corée, le Canada, le Royaume-Uni, la Chine, le Japon et la Thaïlande.

Selon l’OMS, l’impact du COVID-19 sur la santé publique a diminué en 2023 et 2024. Cependant, la maladie reste endémique à l’échelle mondiale et a réapparu dans certains pays, notamment en Asie. À ce jour, rien n’indique que les variants actuels provoquent une forme plus grave de la maladie, et l’OMS n’a émis aucune nouvelle alerte mondiale.

Légère augmentation des infections au Vietnam

De début 2025 à ce jour, le Vietnam a enregistré 641 cas répartis dans 39 provinces et villes, sans décès. Les chiffres les plus élevés ont été enregistrés à Hanoï (153), Hai Phong (138), Hô Chi Minh-Ville (80), Quang Ninh (46), Bac Giang (24), Bac Ninh (24) et Thai Nguyên (23). Trente-deux autres localités ont signalé moins de 20 cas chacune. Bien qu’aucun foyer n’ait été identifié, une légère augmentation a été constatée au cours des trois dernières semaines.

L’Hôpital national de pédiatrie a signalé une forte augmentation des admissions en mai 2025, principalement en provenance de la capitale et des provinces voisines. À Hô Chi Minh-Ville, l’Hôpital des maladies tropicales et l’Unité de recherche clinique de l’Université d’Oxford (OUCRU) ont signalé que la plupart des échantillons de COVID-19 séquencés au cours de la troisième semaine de mai étaient des cas NB.1.8.1.

Bien qu’il n’y ait pas d’épidémie à grande échelle, les vacances d’été à venir et l’augmentation des déplacements pourraient entraîner une hausse des taux de transmission, en particulier dans les lieux très fréquentés, a averti le ministère de la Santé. Une augmentation du nombre de cas graves due aux variants n’est pas attendue.

En termes de couverture vaccinale, fin 2022, près de 100% des personnes âgées de 12 ans et plus au Vietnam avaient reçu la première dose complète de vaccins contre le COVID-19, et plus de 80% des adultes (âgés de 18 ans et plus) avaient reçu la troisième dose.

Mesures proactives

Le ministère de la Santé collabore avec l’OMS et les agences compétentes pour évaluer les risques et mettre en œuvre des mesures de prévention et de contrôle. Les localités sont invitées à surveiller étroitement les épidémies, à renforcer la prévention dans les établissements de santé et au sein de la communauté, et à collaborer avec les instituts d’hygiène et d’épidémiologie pour évaluer les tendances et recommander des réponses rapides.

Photo : VNA/CVN

Les plans de réponse au COVID-19 pour 2023-2025 restent en vigueur en vertu de la décision n°3984/QD-BYT du ministère de la Santé (en date du du 29 octobre 2023), notamment en ce qui concerne le traitement et la préparation des hôpitaux en fonction des scénarios d’épidémie projetés.

Les hôpitaux sont chargés de fournir des soins d’urgence et des traitements rapides, en garantissant une préparation adéquate en termes d’infrastructures, de zones d’isolement, de fournitures et d’équipements médicaux. La communication et l’orientation des patients sur les mesures préventives dans les établissements médicaux sont également renforcées.

La prévention de la transmission, notamment par voie respiratoire, est prioritaire, l’accent étant mis sur la protection des groupes vulnérables (par exemple, les femmes enceintes, les patients souffrant d’affections sous-jacentes, les personnes âgées). Les unités de soins intensifs doivent rester particulièrement vigilantes.

Le secteur de la santé collabore avec le ministère de la Culture, des Sports et du Tourisme, les médias et les systèmes de communication locaux pour renforcer la sensibilisation du public. Les supports pédagogiques sont adaptés aux contextes culturels et linguistiques de chaque localité. Les autorités locales sont invitées à guider les sites touristiques, les lieux de divertissement et les espaces publics afin de promouvoir les pratiques préventives.

VNA/CVN