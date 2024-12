70ᵉ anniversaire du "Déplacement vers le Nord" de militaires et civils du Sud

La province de Cà Mau et 200 jours inoubliables

Dans le cadre du "Déplacement vers le Nord" de militaires et civils du Sud, il y a 70 ans, la province de Cà Mau a joué un rôle stratégique dans ce rassemblement en direction du Nord. Ce mouvement de troupes et de personnes, s'étendant sur 200 jours, a contribué à créer une base solide pour la révolution réussie, qui a abouti à la libération du Sud et à la réunification du pays en 1975.

>> 70ᵉ anniversaire du "Déplacement vers le Nord" de militaires et civils du Sud

>> Le dirigeant Tô Lâm travaille avec la Permanence du Comité du Parti de Cà Mau

Photo : Hông Dat/VNA/CVN

Il y a soixante-dix ans, les Accords de Genève sur la cessation des hostilités au Vietnam étaient signé, ouvrant un nouveau chapitre dans la lutte du pays pour la libération et la réunification nationales.

La décision de transférer une partie de la population, des soldats, des cadres et des étudiants du Sud vers le Nord pour les former, fournir des ressources humaines pour la construction du socialisme au Nord et participer à la lutte pour la libération du Sud et l'unification du pays, était une décision stratégique du Président Hô Chi Minh, du Comité central du PCV et du gouvernement.

Dans le cadre du "Déplacement vers le Nord" il y a 70 ans, le Sud comptait trois zones de déplacement : Xuyên Môc (province de Bà Ria-Vung Tàu), Cao Lanh (province de Đồng Tháp) et la province de Cà Mau.

Photo : Kim Ha/VNA/CVN

Cà Mau a joué un rôle stratégique dans le "Déplacement vers le Nord". C'est ici que se sont rassemblés l'armée révolutionnaire et des milliers de personnes avant de se diriger vers le Nord. Le principal point de rassemblement était le canal Chac Bang, maintenant situé dans la commune de Tri Phai, district de Thoi Bình

Des souvenirs inoubliables

Le président du Comité populaire du district de Thoi Bình, Ly Minh Vung, a révélé que, selon de nombreux documents, il y a 70 ans, le long du canal Chac Bang est devenu une destination historique. Pendant les 200 jours de rassemblement et de déplacement des troupes, l'atmosphère dans la région de Thoi Binh était très animée, avec des bateaux passant sans fin.

La zone de rassemblement était en liesse, décorée de drapeaux et de fleurs. Lors du mouvement des troupes, le principal moyen de transport vers et depuis Sông Dôc était les bateaux appartenant aux habitants locaux. Les habitants de Thoi Binh ont prêté des centaines de pirogues, de bateaux et autres embarcations pour transporter les militaires et civils à Sông Đôc et puis les embarquer à bord des navires.

Valeur historique immense, leçon sur l'esprit de solidarité

Photo : Kim Ha/VNA/CVN

La province de Cà Mau, qui a vécu les 200 jours de transfert de troupes et de "Déplacement vers le Nord", est considérée comme un lieu stratégique de cet événement. Les experts et les responsables affirment que cet épisode revêt une importance politique majeure, soulignant la politique stratégique juste du Parti et du Président Hồ Chí Minh, qui ont créé une base solide pour que le peuple du Sud, et en particulier celui de Cà Mau, entre dans une nouvelle phase de la révolution, en vue de la libération totale du Sud et de l'unification du pays.

Les Professeurs associés Vu Tuân Hung, directeur par intérim de l'Institut des sciences sociales du Sud, et Lê Thu Huyên, agrégée à cet institut, estiment que le bienfondé de transférer les cadres, soldats, populations et étudiants du Sud au Nord a été confirmée par les faits. Il s'agissait d'une décision stratégique, non seulement concernant le transfert des troupes, mais aussi sur la manière de gérer, d'utiliser et de former ces forces. Ce n'était pas simplement un déplacement pour respecter les Accords de Genève, mais un plan à long terme pour former une génération de cadres révolutionnaires.

Après 70 ans (1954-2024), en revisitant les résultats de la mise en œuvre de la politique de "Déplacement vers le Nord" dans les régions du Sud, et en particulier l'événement des 200 jours à Cà Mau, on peut une nouvelle fois affirmer la clairvoyance et la justesse de la direction du Parti dans la conduite de la révolution vietnamienne. Cette politique éclairée a joué un rôle clé dans le succès de la révolution, la libération du Sud, et l'unification du pays en 1975, tout en posant les bases pour le leadership révolutionnaire dans la phase de construction, de défense et de développement de la République socialiste du Vietnam dans la nouvelle ère, l'ère de l'essor de la nation vietnamienne, comme l'a souligné le secrétaire général du Parti, Tô Lâm.

Photo : Thông Nhât/VNA/CVN

Le 16 novembre 2024, lors du programme télévisé commémorant les 70 ans du "Déplacement vers le Nord", dans le reportage "Solidarité - La force pour construire un Vietnam en essor", diffusé lors de l'émission, le secrétaire général Tô Lâm a affirmé : "Nous faisons face à une opportunité historique qui permet au pays d'entrer dans une nouvelle ère, l'ère de l'essor de la nation vietnamienne. C'est l'ère sous la direction du Parti, pour construire un Vietnam prospère, puissant, démocratique, équitable et civilisé, réalisant les vœux du Président Hô Chí Minh et l'aspiration du peuple vietnamien à ce que notre pays se classe parmi les grandes puissances mondiales". Et d'ajouter qu'il est plus urgent que jamais de renforcer la solidarité nationale sous la direction du Parti. C'est l'une des solutions clés pour faire entrer le pays dans cette nouvelle ère. L'histoire amontré que le bloc de grande unité nationale génère une force immense et est la source de tout succès de la révolution vietnamienne. Ce n'est qu'avec l'unité que nous atteindrons la victoire".

L'événement du "Déplacement vers le Nord" est devenu un symbole de l'amour de la Patrie, de l'esprit de solidarité nationale, de la détermination et de l'unité du peuple et de l’armée, qui sont partis pour une grande cause, pour l’œuvre de la révolution. Aujourd’hui encore, les valeurs sacrées de cet événement demeurent présentes sur le chemin de la construction de l'avenir du pays.

Thanh Trà-Hông Dat-Kim Ha-Thê Anh-Phuong Mai/CVN