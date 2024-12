Réduction de la pauvreté : lancement d'une plateforme de livres et journaux électroniques



Une plateforme essentielle de livres et journaux électroniques, destinée à soutenir les objectifs et missions de réduction de la pauvreté en matière d'information, a été lancée le 29 novembre par le ministère de l'Information et de la Communication, avec les noms de domaine sachdientu.vn et ebook.gov.vn .

L'initiative s'inscrit dans le cadre du Programme cible national de réduction durable de la pauvreté pour la période 2021-2025.

La création de cette plateforme vise à aider les habitants, en particulier les personnes pauvres, à accéder facilement aux politiques de l'État, tout en améliorant leurs compétences pour appliquer les connaissances à la vie quotidienne et à la production. Cela permettra ainsi de promouvoir l'efficacité des programmes et projets de réduction de la pauvreté, tout en répondant aux besoins d'accès à l'information des citoyens, notamment ceux dans les régions reculées et éloignées.

Actuellement, la plateforme propose 202 titres de livres électroniques (comprenant des livres multimédias, des livres audio et des livres électroniques classiques) ainsi que 3.485 articles électroniques, selon Trân Chi Dat, directeur et rédacteur en chef de la Maison d'édition de l'information et de la communication.

