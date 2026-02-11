L’économie malaisienne devrait afficher une croissance supérieure aux prévisions

L’économie malaisienne devrait connaître une croissance plus forte que prévu au quatrième trimestre 2025, avec un taux de 5,7 %, selon les estimations publiées par le Département des statistiques de Malaisie.

L'indice de référence de Bursa Malaysia a également franchi la barre des 1 700 points, enregistrant sa meilleure performance depuis février 2019.

Selon le Dr Irwan Shah Zainal Abidin, chercheur principal à l'Institut de politique économique et financière (ECOFI) de l'Universiti Utara Malaysia, ces données positives témoignent d'une amélioration du climat économique et d'une confiance accrue dans la performance et la gestion de l'économie du pays, qui se sont considérablement renforcées depuis la mise en œuvre du cadre économique Madani en 2023.

Au premier semestre 2025, le Nouveau Plan directeur industriel 2030 (NIMP 2030) a attiré 29,2 milliards de MYR (7,44 milliards de dollars) d'investissements, soutenant 178 projets à forte valeur ajoutée et créant 17 056 emplois. Ce plan vise à attirer des investissements de qualité afin de générer des emplois à hauts revenus.

Les investissements approuvés en Malaisie ont atteint 285,2 milliards de MYR (72,65 milliards de dollars US) au cours des neuf premiers mois de 2025, un niveau parmi les plus élevés jamais enregistrés. Le commerce total du pays a également atteint un record de 3 000 milliards de MYR (764 milliards de dollars) en 2025. Portée par des fondamentaux économiques solides, la croissance du PIB pour l’ensemble de l’année devrait dépasser les projections précédentes et atteindre environ 4,9%.

Le taux de chômage s’établissait à 2,9% en novembre, son niveau le plus bas depuis 11 ans. Le gouvernement a également maintenu une discipline budgétaire rigoureuse, visant un déficit budgétaire inférieur à 3% et un ratio dette publique/PIB inférieur à 60% du PIB d’ici 2030.

Une inflation stable devrait soutenir l’activité économique et la confiance des consommateurs dans les prochains mois. Un environnement inflationniste faible offrira également à la Banque centrale de Malaisie (Bank Negara Malaysia) une plus grande marge de manœuvre pour ajuster sa politique monétaire, d’autant plus que la Réserve fédérale américaine entame un cycle de baisse des taux et devrait adopter une orientation plus accommodante dans les mois à venir.

L’amélioration du classement en matière de compétitivité, la stabilité politique et une orientation économique claire ont permis au ringgit de devenir la monnaie la plus performante d’Asie en 2025, s’appréciant de 9,7% par rapport au dollar américain.

Le gouvernement malaisien met également en œuvre plusieurs initiatives pour soutenir la croissance, notamment le Programme d’activation et de réforme des entreprises publiques (GEAR-uP), qui devrait mobiliser 120 milliards de MYR (30,5 milliards de dollars) d’investissements nationaux d’ici 2028.

Une autre initiative clé du budget 2026 est l’Année de la promotion touristique de la Malaisie 2026, qui vise à attirer 47 millions de touristes et à générer des recettes touristiques de 329 milliards de MYR (83,8 milliards de dollars), les secteurs de la consommation et des services étant appelés à jouer un rôle central.

VNA/CVN