La Malaisie prévoit une croissance économique de 4,3% à 4,7% en 2026

L’économiste en chef d’Affin Bank, Alan Tan Chew Leong, a déclaré que malgré la hausse des risques mondiaux, notamment les pressions exercées par l’économie américaine, les tensions géopolitiques et l’évolution des droits de douane, les indicateurs d’alerte précoce ne signalent aucune récession, ni au niveau mondial ni en Malaisie. Il a souligné que l’indice des directeurs d’achat (PMI) du secteur manufacturier reste supérieur au seuil d’expansion de 50 points, et que les principales banques centrales disposent encore d’une marge de manœuvre pour soutenir la croissance si nécessaire.

Le risque de récession en Malaisie est par ailleurs atténué par la diversification de ses exportations, la résilience de la demande intérieure et la vigueur de l’activité de construction, en particulier grâce aux investissements dans les centres de données. Le secteur manufacturier reste stable et le tourisme devrait connaître une forte reprise à l'approche de l'Année de la promotion touristique de la Malaisie 2026.

Les économistes prévoient une croissance du PIB malaisien de 4,3% à 4,7% en 2026, après une croissance de 4,7% enregistrée au cours des neuf premiers mois de 2025.

L'économiste de l'Université Sunway, le Dr Yeah Kim Leng, a déclaré que la Malaisie est en bonne voie d'éviter la récession en 2025, mais que la conjoncture mondiale demeure fragile en raison d'une dette publique élevée, des risques climatiques et des tensions géopolitiques. Il a qualifié les prévisions pour 2026 de réalistes, tout en soulignant que les incertitudes pourraient s'intensifier.

L'économiste en chef de la Banque mondiale pour la Malaisie, le Dr Apurva Sanghi, a indiqué que 2026 sera une année charnière pour déterminer si la demande intérieure peut continuer à soutenir la croissance, notamment avec l'entrée en vigueur du cadre tarifaire révisé des États-Unis. Aux termes de l'accord commercial du 26 octobre, les États-Unis maintiendront un droit de douane de 19% sur les produits malaisiens, même si 1.711 lignes de produits bénéficieront d'une réduction ou d'une suppression des droits de douane une fois les procédures juridiques achevées.

Business Times a cité un gestionnaire de fonds estimant que la charge tarifaire effective de la Malaisie est plus proche de 12 à 13% en raison d'accords commerciaux préférentiels et d'exemptions, ce qui donne aux exportateurs malaisiens un avantage concurrentiel par rapport à leurs homologues régionaux confrontés à des droits de douane effectifs plus élevés.

