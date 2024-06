Singapour et les États-Unis signent un nouvel accord de coopération en matière de défense

Singapour et les États-Unis ont signé un accord pour coopérer davantage en matière d'innovation de défense, notamment en tirant parti de l'intelligence artificielle (IA) et des systèmes autonomes pour résoudre les défis opérationnels de leurs armées.

Selon le protocole d'accord signé le 31 mai, les deux pays travailleront sur des solutions aux défis de sécurité actuels, tels que le développement de capacités de lutte contre les drones et de technologies visant à renforcer la sécurité maritime.

Le ministère singapourien de la Défense a déclaré que le protocole d’accord avait été signé à l’hôtel Shangri-La par le scientifique singapourien de la défense Tan Peng Yam et Douglas Beck, directeur de l’unité américaine d’innovation de la défense et conseiller principal du secrétaire américain à la Défense.

La signature s'est déroulée en présence du ministre singapourien de la Défense, Ng Eng Hen, et du secrétaire américain à la Défense, Lloyd Austin, en visite à Singapour pour le 21e sommet sur la sécurité du Dialogue Shangri-La, qui se tient du 31 mai au 2 juin.

Ng Eng Hen a déclaré que les technologies de fusion et à double usage évoluent rapidement et que les établissements de défense doivent trouver des moyens de mieux exploiter ces technologies commerciales au plus vite.

Réunis avant la cérémonie de signature, les deux responsables ont réaffirmé le partenariat mutuellement bénéfique de leurs pays et discuté des moyens de renforcer la coopération en matière de défense. Ils ont également discuté des développements géopolitiques et des questions de sécurité régionale, et ont réaffirmé l’importance de l’engagement continu des États-Unis dans la région Asie-Pacifique.

VNA/CVN