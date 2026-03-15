À Khanh Hoà, une cuisine solidaire apporte réconfort et espoir aux patients

Créée à l’initiative de la direction de l’établissement afin d’aider les patients issus de milieux défavorisés, la cuisine fonctionne aujourd’hui grâce au soutien de donateurs et de volontaires.

>> Hô Chi Minh-Ville : actions solidaires pour soutenir les sinistrés du Nord

>> La campagne Quang Trung, une mobilisation solidaire face aux catastrophes naturelles

>> À Buôn Dôn, un marché à zéro dông pour soutenir les familles démunies

Photo: VNA/CVN

Depuis près de 20 ans, la cuisine caritative "Hiểu et Thương" ("Comprendre et Aimer") de l’Hôpital général de Ninh Thuân sert chaque jour des repas gratuits aux patients démunis et à leurs proches. Grâce à l’engagement constant de bénévoles, de bienfaiteurs et du personnel médical, cette initiative humanitaire contribue à soulager les difficultés matérielles auxquelles sont confrontés de nombreux malades en traitement.

Ces repas gratuits, souvent appelés "repas à 0 dông", apportent depuis des années soutien, réconfort et espoir aux patients les plus modestes, laissant une empreinte profonde dans leur parcours de soins à l’hôpital.

Créée à l’initiative de la direction de l’établissement afin d’aider les patients issus de milieux défavorisés, la cuisine fonctionne aujourd’hui grâce au soutien de donateurs et de volontaires. Selon Lê Huy Thach, directeur de l’Hôpital général de Ninh Thuân, les patients en situation précaire doivent souvent faire face à de multiples difficultés, qu’il s’agisse du coût des médicaments ou des dépenses quotidiennes. Face à ces réalités, la solidarité de la communauté s’est progressivement mobilisée pour maintenir l’activité de la cuisine et assurer la distribution régulière de repas gratuits aux patients et à leurs proches.

Chaque jour ouvrable, deux repas végétariens sont préparés et distribués gratuitement, représentant en moyenne entre 600 et 800 portions destinées aux patients hospitalisés et à leurs accompagnants.

Pour de nombreux malades, ce soutien constitue une aide essentielle. Pilao Thi Thinh, originaire de la commune de Bac Ai et atteinte d’une pathologie grave, témoigne : "Sans cette cuisine, nous ne saurions pas comment faire face aux dépenses quotidiennes qui s’ajoutent déjà aux frais médicaux".

La situation de Lê Thi Giao Trâm (40 ans, commune de Xuân Hai) est tout aussi préoccupante. Outre ses difficultés financières, elle doit faire face à une pathologie sévère. Depuis plus de deux ans et demi, elle se rend régulièrement au service de néphrologie et d'urologie pour ses séances de dialyse. Les coûts de traitement prolongés pèsent lourdement sur son quotidien, rendant sa situation financière déjà précaire encore plus difficile. Le soutien apporté par les repas gratuits lui permet d'alléger son fardeau et de poursuivre son combat contre la maladie.

Photo : VNA/CVN

Au-delà de l’aide alimentaire, cette initiative représente également un soutien moral précieux pour les patients confrontés à de longues périodes de traitement et à d’importantes charges financières. De nombreux bénéficiaires soulignent que ces repas gratuits leur permettent de réduire leurs dépenses quotidiennes et de se concentrer davantage sur leur rétablissement.

Lê Thi Lac, cuisinière au sein de la cuisine caritative "Hiểu et Thương", explique que l’équipe chargée de préparer les repas est composée de personnes expérimentées qui veillent à proposer des plats savoureux et adaptés aux goûts des patients afin de leur faciliter la prise des repas. Les encouragements et les compliments reçus constituent pour eux une grande source de motivation. Malgré un travail souvent exigeant, les bénévoles considèrent cette activité comme une véritable source de joie, car elle leur permet d’apporter une aide concrète aux personnes en difficulté.

Selon la direction de l’hôpital, la cuisine caritative participe également à diverses actions sociales, notamment la distribution de cadeaux à l’occasion du Têt ou de la fête de la mi-automne pour les enfants hospitalisés, ainsi que le soutien à une maison d’accueil destinée aux familles de patients en situation précaire.

Le fonctionnement de la cuisine respecte strictement les normes d’hygiène et de sécurité alimentaire, depuis la sélection des ingrédients jusqu’à la préparation et la distribution des repas. Depuis sa création, aucun incident lié à la sécurité alimentaire n’a été signalé.

Au fil des années, la cuisine caritative "Hiểu et Thương" est devenue un soutien précieux pour de nombreux patients défavorisés. Ses responsables espèrent continuer à bénéficier de l’appui des bienfaiteurs et de la communauté afin de pérenniser cette action solidaire au service des malades.

VNA/CVN