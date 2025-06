Kon Tum achève l’éradication des habitats précaires deux mois avant terme

Lors d’une conférence tenue dans la matinée du 24 juin pour dresser le bilan de la mise en œuvre du programme d’éradication des logements précaires et délabrés dans la province de Kon Tum, située dans les Hauts plateaux du Centre (Tây Nguyên), le Comité de pilotage provincial a annoncé que 2.740 logements avaient été achevés et mis en service (dont 2.220 constructions neuves et 520 rénovations), atteignant ainsi 100% de l’objectif initial, deux mois avant la date limite fixée par le Premier ministre.

Photo : VNA/CVN

Cependant, après une réévaluation, la province recense 1.312 ménages supplémentaires ayant besoin d’une aide au logement, dont 1.034 nécessitent une nouvelle construction et 278 une rénovation. Lors de l’évaluation initiale, ces habitations avaient été jugées conformes aux normes. Toutefois, les catastrophes naturelles survenues depuis ont endommagé et dégradé de nombreux logements, les rendant potentiellement dangereux pour leurs occupants. Conformément aux critères définis par le ministère de la Construction, ces ménages supplémentaires bénéficient désormais d’un soutien officiel, et la province poursuit la mobilisation de fonds afin de construire ces 1.312 logements supplémentaires d’ici au 31 octobre.

Pour éradiquer les habitats précaires à Kon Tum, plus de 194 milliards de dôngs ont été mobilisés, dont 59 milliards de dôngs issus de soutiens mobilisés par les autorités centrales, plus de 102 milliards de dôngs provenant des fonds mobilisés et socialisés au niveau provincial, plus de 5,2 milliards de dôngs alloués par le budget central pour soutenir les personnes méritantes.

Par ailleurs, grâce à la solidarité communautaire, les familles concernées, leurs proches, leurs voisins, ainsi que les services, et organisations locales ont contribué bénévolement à hauteur de 182.100 journées de travail pour soutenir la suppression des logements précaires.

À cette occasion, le président du Comité populaire provincial de Kon Tum a décerné des satisfecit à 21 collectifs et 32 individus dans la province de Kon Tum en reconnaissance de leurs contributions exceptionnelles à cette campagne humanitaire nationale, lancée par le Premier ministre.

VNA/CVN