Un colloque sur des personnages historiques dans la protection de la souveraineté nationale à Huê

"Des personnages historiques dans la défense de la souveraineté nationale au port maritime de Thuân An et à la Cité impériale de Huê (1883-1885)" : tel était le thème d’un colloque organisé mardi 24 juin par l'Association des sciences historiques de la ville de Huê.

Photo : VNA/CVN

Selon le Dr. Phan Tiên Dung, président de l’Association, l’invasion française au milieu du XIXᵉ siècle s’est heurtée à une résistance farouche du peuple vietnamien et de l’armée de la dynastie des Nguyên. Dans leur stratégie de conquête, les forces coloniales ont progressivement occupé le pays avant de lancer une attaque décisive contre son centre névralgique, la capitale Huê, entre 1883 et 1885. Cette période héroïque a laissé de nombreux vestiges, personnages et événements, témoins de l’esprit patriotique et du sacrifice pour la souveraineté nationale, a-t-il souligné.

Lors du colloque, 21 interventions ont été présentées. Parmi les sujets abordés figuraient la bataille au pied de la citadelle de Trân Hai en 1883, Nguyên Van Tuong au sein de la cour de Huê durant cette période troublée, ou encore la chute de Thuân An et la responsabilité des mandarins Nguyên Van Tuong et Tôn Thât Thuyêt.

Les experts et chercheurs ont également approfondi plusieurs points essentiels, notamment le rôle stratégique du port de Thuân An et de son système de défense, ainsi que les profonds bouleversements à la cour des Nguyên dès les débuts de l’invasion franco-espagnole. Les discussions ont également porté sur l’implication de la population locale dans la résistance ainsi que sur les coutumes et croyances populaires à cette époque.

Les participants ont proposé l’élaboration de dossiers de reconnaissance pour les vestiges matériels et le patrimoine immatériel liés à cette période, ainsi que l’érection de stèles commémoratives sur les sites emblématiques de cette glorieuse page de l’histoire nationale.

VNA/CVN