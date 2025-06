Le Programme d’innovation plastique 2025 récompense les meilleures solutions

Jusqu’à 25 équipes se sont réunies mercredi 25 juin à Hanoï pour la cérémonie de remise des prix du Programme d’innovation plastique 2025, présentant des solutions innovantes pour réduire la pollution plastique grâce à des techniques de production et de conception avancées, des produits réutilisables et des outils financiers circulaires.

>> Le PNUD soutient les solutions plastiques durables au Vietnam

L’événement était organisé conjointement par le ministère de l’Agriculture et de l’Environnement et le Programme des Nations unies pour le développement (PNUD) au Vietnam, avec le soutien du Fonds d’affectation spéciale des Nations unies pour la paix et le développement et de la Fondation Coca-Cola.

Photo : VNA/CVN

"Ces solutions innovantes devraient être rapidement appliquées et apporter une valeur ajoutée significative à la lutte du Vietnam contre la pollution plastique, contribuant à résoudre le problème de plus en plus urgent de la pollution par les déchets plastiques, à transformer le défi des déchets plastiques en une opportunité pour le Vietnam de mettre en œuvre une économie circulaire, en appliquant une technologie de pointe pour réduire les émissions plastiques", a déclaré le vice-ministre de l’Agriculture et de l’Environnement, Lê Công Thành.

Le responsable a présenté ces prix comme une reconnaissance et une source d’inspiration, encourageant les scientifiques, les jeunes innovateurs et les experts à innover en matière de matériaux, de technologies et de modèles économiques.

"Les statistiques sur la participation diversifiée et créative des équipes participantes témoignent de la forte vitalité de l'écosystème de l'innovation au Vietnam. Une communauté dynamique est confrontée à l'un des défis les plus urgents aujourd'hui : la pollution plastique", s’est félicitée la représentante résidente du PNUD au Vietnam, Ramla Khalidi.

Les 25 équipes finalistes ont présenté leurs idées à un jury composé de représentants d’agences gouvernementales, de l’ambassade de Norvège à Hanoï, de chefs d’entreprise et de partenaires stratégiques. Leurs projets portaient sur des économies durables en matière de plastique, un écosystème sans plastique et des dispositifs intelligents de gestion des déchets.

Six équipes ont remporté les plus hautes distinctions, recevant chacune jusqu’à 30.000 dollars et quatre autres, 10.000 dollars chacune. Les 10 lauréats se préparent désormais à un sprint de neuf mois pour piloter et déployer leurs projets, avec une grande présentation prévue en 2026.

Lancé en février 2025, le concours a attiré 116 candidatures de tout le Vietnam.

VNA/CVN