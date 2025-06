À Cân Tho, les photos parlent des défis environnementaux en Asie du Sud-Est

Photo : VNA/CVN

L’exposition, qui se tiendra jusqu’au 16 juillet, est organisée conjointement par l’Union des organisations d’amitié de Cân Tho, l’Association d’amitié Vietnam - Pays-Bas de Cân Tho et l’Université de Cân Tho. Cet événement marque le 15e anniversaire du partenariat stratégique sur l’adaptation au changement climatique et la gestion de l’eau entre le Vietnam et les Pays-Bas.

Elle présente les œuvres de 12 photographes professionnels et amateurs du Laos, du Vietnam, du Cambodge et de Thaïlande. Les photos, prises entre avril et octobre 2023, offrent un regard authentique sur les effets du changement climatique.

S’exprimant lors de l’événement, le Pr. associé-Dr. Nguyên Huu Trung, vice-recteur de l’Université de Cân Tho, a déclaré que l’exposition constituait non seulement une activité artistique significative, mais aussi une occasion d’inspirer la coopération et de sensibiliser le public, en particulier la jeune génération, au changement climatique, l’un des défis les plus critiques du moment.

Photo : VNA/CVN

Constatant l’impact considérable du changement climatique sur le Delta du Mékong en général et sur Cân Tho en particulier, la vice-présidente du Comité populaire de Cân Tho, Nguyên Thi Ngoc Diêp, a déclaré que les photos aident les visiteurs à mieux comprendre les conséquences du changement climatique sur l’humanité. Elles mettent également en lumière les défis considérables auxquels l’humanité est confrontée et encouragent les citoyens à rester unis et à agir pour protéger la planète et promouvoir le développement durable.

Soulignant que le changement climatique est un problème urgent qui touche chacun, le consul général des Pays-Bas à Hô Chi Minh-Ville, Daniel Stock, a exprimé l’espoir que l’exposition inspirerait des actions pour protéger l’environnement et sensibiliserait le public à l’adaptation au changement climatique.

Le Vietnam et les Pays-Bas partagent de nombreuses similitudes, car tous deux abritent de vastes deltas fluviaux et sont confrontés à de graves risques liés au changement climatique et à l’élévation du niveau de la mer. Au fil des ans, la coopération entre les deux pays s’est approfondie, notamment grâce à leurs partenariats stratégiques sur l’adaptation au changement climatique et la gestion de l’eau, établis en 2010, et sur l’agriculture durable et la sécurité alimentaire en 2014.

VNA/CVN