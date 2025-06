Ouverture du procès de 41 personnes impliquées dans l’affaire à Phuc Son Group

>> Quarante et un accusés poursuivis dans l’affaire du groupe Phuc Son

Parmi les principaux prévenus figurent Hoàng Thi Thuy Lan (née en 1966), ancienne secrétaire du Comité du Parti de la province de Vinh Phuc, Lê Duy Thành (né en 1969), ancien président du Comité populaire de la même province, Lê Viêt Chu (né en 1963), ancien secrétaire du Comité du Parti de la province de Quang Ngai, Cao Khoa (né en 1954), ancien président du Comité populaire provincial de Quang Ngai. Tous les quatre sont poursuivis pour "acceptation de pots-de-vin", en vertu de l'article 354 du Code pénal.

Nguyên Van Hâu (né en 1981), président du Conseil d'administration et directeur général de Phuc Son Group, fait face à de multiples chefs d’accusation : "violation des règles comptables entraînant de graves conséquences" (article 221), "violation des règles d’appel d’offres entraînant de graves conséquences" (article 222), et "versement de pots-de-vin" (article 364).

Avant l’ouverture du procès, certains accusés ont volontairement restitué ou incité leurs proches à restituer une partie ou la totalité des sommes perçues indûment, pour un total de plus de 220 milliards de dôngs (environ 8,46 millions de dollars), afin d’indemniser et de réparer les préjudices causés par l’affaire. Ce montant est indépendant des biens saisis, confisqués et gelés par l'organisme d'enquête au cours du processus de poursuite et d'enquête sur l'affaire.

Selon l’acte d’accusation émis par le Parquet populaire suprême, Nguyên Van Hâu et plusieurs autres prévenus sont accusés d’avoir enfreint la loi dans le cadre de projets d’infrastructures et immobiliers, ainsi que d’appels d’offres, dans les provinces de Vinh Phuc, Quang Ngai et Phu Tho. Ces infractions auraient causé un préjudice financier particulièrement grave à l’État, estimé à 1.168 milliards de dôngs.

Toujours selon l’accusation, Nguyên Van Hâu aurait rencontré d’anciens dirigeants de la province de Vinh Phuc et leur aurait versé des pots-de-vin afin d’obtenir leur appui. Ces responsables auraient abusé de leur autorité pour diriger, intervenir et favoriser illégalement la désignation des sociétés affiliées à Phuc Son Group comme investisseurs dans plusieurs projets.

Le procès devrait durer dix jours.

