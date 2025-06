Vers l’objectif d’un million de logements sociaux d'ici 2030

L’Assemblée nationale vient d’adopter la Résolution N o 201 sur l’expérimentation de mécanismes et de politiques spécifiques destinés à accélérer le développement des logements sociaux.

>> Le PM exige une volonté sans faille pour construire 100.000 logements sociaux en 2025

>> Hô Chi Minh-Ville : plus de 94.000 logements sociaux d’ici 2030

Photo : Tuân Anh/VNA/CVN

Le gouvernement a également promulgué la Résolution No155 afin de mettre en œuvre la résolution susmentionnée de façon rapide et synchrone. Toujours dans le cadre d’une conférence organisée début juin, le Premier ministre Pham Minh Chinh a demandé au ministère de la Construction de mener des études et de soumettre au gouvernement la création d’un fond national pour le logement qui devra être terminé au mois de juin.

Le ministère des Finances sera chargé de réviser et de mettre à disposition des capitaux pour ce fond, par des plans d’octroi des capitaux pour la réalisation des politiques de développement des logements sociaux.

La création du Fond national pour le logement a pour but de renforcer les ressources de développement des logements sociaux et d’encourager les entreprises à investir dans ce secteur. Cela contribuera à augmenter le nombre de logements sociaux ainsi qu’à favoriser l’accès des personnes à faible revenu à ce type d’habitation.

Le Fond national pour le logement est le point d’orgue de la Résolution no 201. Il s’agit d’un fond non inclus dans le budget d’État et dont l’activité n’a pas de but lucratif.

Photo : Tuân Anh/VNA/CVN

"La Résolution No201 contient deux politiques spécifiques remarquables et dont la création du Fond national pour le logement constitue un jalon important", a estimé Lê Hoàng Châu, président de l’Association immobilière de Hô Chi Minh-Ville. Pour la première fois, un mécanisme spécifique est promulgué pour régler le problème de logements pour les cadres, fonctionnaires et employés publics et développer les logements sociaux à louer - ce que la Loi sur le logement 2023 ne stipule pas clairement.

Ce fond investira aussi dans la construction d’infrastructures techniques et sociales telles que des parcs, des écoles, des hôpitaux, des ouvrages de services commerciaux… Ce qui constitue également une nouveauté.

Toujours selon M. Châu, en application des mécanismes spécifiques, les procédures à remplir pour la construction des logements sociaux sont considérablement simplifiées, favorisant l’investissement des entreprises.

"La Résolution No201 contribuera à régler des obstacles juridiques en affirmant également les engagements politiques au plus haut niveau en faveur des personnes à faible revenu ne disposant pas de leur propre logement. C’est une politique humaine", a apprécié Pham Tiên Dung, directeur du Conseil d’administration de la sarl Cat Tuong - une entreprise spécialisée dans la construction des logements sociaux.

Les facteurs décisifs pour la réussite

Photo : VNA/CVN

Ces derniers temps, la province de Bac Giang a enregistré des résultats remarquables dans l’augmentation des logements sociaux en faveur des personnes à faible revenu et des ouvriers. La province a mis l’accent sur la mobilisation de la participation de tout le système politique dans ce secteur, la responsabilisation des autorités dans la libération des terrains, la construction des infrastructures pour les zones aménagées pour les logements sociaux.

Selon Pham Van Thinh, vice-président du Comité populaire provincial, "les travailleurs constituent une ressource importante contribuant au développement provincial. Nous considérons que la construction des logements sociaux en leur faveur est une responsabilité des autorités mais également un projet de développement économique. Nous avons créé un groupe d’assistance aux projets de logements sociaux, dirigé par le président du Comité populaire provincial et qui se réunit mensuellement".

Jusqu’à présent, le cadre institutionnel, les mécanismes et les politiques pour le développement des logements sociaux sont globalement bien menés, avec de nombreuses réformes et avancées majeures créant des conditions favorables pour les entreprises et les collectivités locales.

Vân Anh/CVN