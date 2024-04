La libération du Sud le 30 avril 1975, une étape brillante de l’histoire nationale

Le 30 avril, jour de la Libération du Sud, est un symbole historique significatif dans le cœur de tous les Vietnamiens. Chaque année, quand arrive ce jour important, les drapeaux rouges flottent dans les rues et les Vietnamiens expriment leur gratitude envers les générations précédentes pour leurs sacrifices pour la liberté et l’indépendance nationales.

Le 30 avril 1975 a marqué la fin de la dernière guerre du Vietnam, apportant l'indépendance et la liberté au pays après 21 longues années de combats et de sacrifices, faisant entrer le Vietnam dans une nouvelle ère, celle de l'indépendance nationale et du socialisme.

L'image du soldat Bùi Quang Thân plaçant le drapeau sur le toit du Palais de l'Indépendance reste toujours dans l'esprit de générations de Vietnamiens, de partisans de la paix et de l'indépendance partout dans le monde.

Retour sur l'histoire du Jour de la Libération du Sud, le 30 avril

La victoire du 30 avril 1975 est un jalon héroïque de l'histoire millénaire du Vietnam, mettant fin à plus d’un siècle de colonialisme et de néocolonialisme dans le pays.

C’est une victoire typique des forces révolutionnaires dans le monde, contribuant à promouvoir la lutte des peuples pour l'indépendance nationale, la paix, la démocratie et le progrès social.

Le 26 avril 1975, à 17h00, la campagne historique Hô Chi Minh commença.

Le 30 avril, à 10h45, des tanks heurtèrent à la porte de fer du Palais d’Indépendance de l’administration fantoche de Saigon.

À 11h30, le drapeau révolutionnaire flotta sur le toit du Palais d’Indépendance. La ville Sài Gon-Gia Dinh fut totalement libérée. La campagne de Hô Chi Minh se termina victorieusement.

Significations du Jour de la Libération du Sud

La victoire témoigne clairement de l'esprit indomptable et de la résilience du peuple vietnamien dans sa lutte contre les envahisseurs étrangers. Elle a permis la réunification nationale et l’ouverture d’une nouvelle ère pour la nation où le pays tout entier avance vers le socialisme.

Le 30 avril est également le jour où les Vietnamiens ont réussi à réaliser le désir ardent du Président Hô Chi Minh de libérer le Sud et de réunifier le pays.

De son vivant, le Président Hô Chi Minh a toujours aspiré à libérer le Sud et à réunifier le pays. "Un jour où la Patrie n'est pas encore réunifiée et où le Sud n'est pas libéré est un jour où je ne peux pas bien manger ni bien dormir"… "La réunification du pays est la voie vitale de notre peuple", a écrit le Président Hô Chi Minh dans sa lettre adressée au peuple du pays le 6 juillet 1956.

C'étaient la ferme conviction et l'aspiration du Président Hô Chi Minh qui a exhorté les Vietnamiens au Nord et au Sud à lutter ensemble pour la réunification nationale.

La nation entière célèbre la grande fête du 30 avril

Chaque fois que le 30 avril arrive, le pays tout entier vibre avec une série d'activités commémoratives. De nombreuses personnes rendent hommage aux martyrs dans les cimetières.

Les dirigeants à tous les niveaux rendent visite aux anciens combattants, aux invalides de guerre et aux familles des martyrs.

Des activités culturelles et musicales ont lieu partout.

Aujourd’hui, vivant dans l’indépendance, la liberté et la paix, chaque Vietnamien est à jamais fier et reconnaissant envers les grands sacrifices des générations précédentes qui se sont battues héroïquement pour l’indépendance, la liberté et la réunification nationales. Le peuple vietnamien croit toujours en une direction correcte, sage et ingénieuse du Parti.

Les générations d’aujourd’hui sont déterminées à atteindre avec succès les objectifs de développement socio-économique, de défense et de sécurité, pour édifier un Vietnam plus prospère, comme le souhaitait le Président Hô Chi Minh.

