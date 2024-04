Cérémonie de lever du drapeau "Réunification nationale" à Quang Tri

Le matin du 30 avril, à la tour du drapeau dans la zone des reliques nationales spéciales du pont Hiên Luong sur la rivière Bên Hai, la province de Quang Tri a organisé une cérémonie de lever du drapeau intitulée "Réunification nationale", à l'occasion du 49 e anniversaire de la Libération du Sud et de la Réunification nationale (30 avril) et du 52 e de la Libération de Quang Tri (1 er mai).

Des autorités de Quang Tri, des Mères héroïnes du Vietnam, des vétérans révolutionnaires et de nombreux citoyens ont assisté à l’événement.

Photo : VNA/CVN

Les participants ont observé une minute de silence à la mémoire des personnes tombées pour l’indépendance et la liberté nationales, pour le bonheur du peuple vietnamien.

Lors de la cérémonie, le vice-président du Comité populaire provincial de Quang Tri, Hoàng Nam, a rappelé la volonté indomptable de Quang Tri, son courage et sa foi inébranlable dans le Parti et la révolution pendant les années de guerre.

La guerre a reculé, mais les souvenirs de ces années héroïques et glorieuses restent à jamais gravés dans le cœur de chaque Vietnamien.

Les rives de Bên Hai et le pont Hiên Luong ont été gravés dans l'histoire de la nation comme un symbole brillant de la foi et de l’aspiration à la paix, de la réunification du pays, ainsi que de la volonté et de la force des Vietnamiens dans la lutte pour la libération nationale et l’édification du socialisme, a-t-il souligné.

Après la cérémonie du lever du drapeau, les délégués sont allés rendre hommage aux Héros morts pour la Patrie au Cimetière national des martyrs de Truong Son, au cimetière national des martyrs de la Route 9 et à l’ancienne citadelle de Quang Tri.

Le même matin, la course de bateaux "Réunification nationale" a eu lieu sur la rivière Bên Hai, avec la participation d’équipes des provinces des Quang Tri, Quang Nam, Quang Binh, Nghê An et Binh Thuân.

VNA/CVN