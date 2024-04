Les Vietnamiens de Macao (Chine) partagent la fierté nationale

Le consulat général du Vietnam à Hong Kong et Macao (Chine), en collaboration avec l'Association des Vietnamiens de Macao, a organisé dimanche 28 avril un programme culturel pour célébrer le 45 e anniversaire de la libération du Sud et de la réunification nationale, le 1 er mai (Journée internationale du travail), le 70 e anniversaire de la victoire de Diên Biên Phu (7 mai) et le 134 e anniversaire de la naissance du Président Hô Chi Minh (19 mai).

Dans son discours, Nguyên Tuân Anh, consul général du Vietnam à Hong Kong et Macao, a déclaré que l’événement était non seulement l'occasion de revoir les traditions héroïques, d'honorer les valeurs historiques, mais aussi d'exprimer sa gratitude aux héros de la génération précédente qui ont sacrifié leur sang pour défendre la Patrie.

Il a salué les réalisations de l'Association des Vietnamiens de Macao au cours des deux années dernières depuis sa création officielle, contribuant à affirmer l'image d'un pays et d'un peuple vietnamien épris de paix et d’affections.

De son côté, Duong Trung Duc, président de l'Association des Vietnamiens de Macao, a déclaré que l'Association accompagnerait toujours le consulat général du Vietnam à Hong Kong et Macao, conduisant la communauté vietnamienne de Macao à s'unir et à construire une communauté vietnamienne forte, apportant davantage des contributions au Vietnam.

Doan Quynh Linh, présidente de l'Association des Vietnamiens de Hong Kong, a déclaré que les Vietnamiens à l’étranger aspirent tous à ce que le pays se développe durablement et que son peuple ait une vie prospère et heureuse.

L'Association des Vietnamiens de Macao a été officiellement créée le 8 mai 2022. À ce jour, elle compte plus de 1.200 membres. La communauté vietnamienne de Macao compte actuellement plus de 7.000 personnes, la deuxième plus grande communauté ouvrière après les Philippines, apportant une contribution positive à la prospérité et au développement de la zone spéciale en particulier et du pays en général.

