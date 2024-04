Économie

La métropole de Hô Chi Minh-Ville 49 ans après la libération

Après la Libération du Sud et l'unification du pays (30 avril 1975), Hô Chi Minh-Ville a fait un grand pas en avant dans la construction et le développement des zones urbaines dans le sens de la civilisation et de la modernité. Dans le but de devenir la ville la plus intelligente et la plus agréable à vivre du Vietnam et de la région, les infrastructures de base suscitent des changements en termes de culture, d'écologie et de durabilité.

Inaugurés à l'occasion du 30 avril il y a deux ans, en 2022, le parc Mê Linh et le quai Bach Dang sont deux projets culturels qui créent des points forts pour Hô Chi Minh-Ville. Ce sont également deux ouvrages inédits en termes de paysage, axe principal d’une ville fluviale qui longe les 82 km du rivière Saigon jusqu’à la mer. Au milieu d'une "forêt" d'immeubles de grande hauteur, les autorités ont ajouté des espaces verts, donc ces projets sont considérés comme une destination qui attire les gens et les touristes et préserve de nombreuses valeurs culturelles et historiques.

Le touriste portugais Bernardo a déclaré : "J'ai passé une journée entière à découvrir le 1er arrondissement de Hô Chi Minh-Ville. Il y a beaucoup de choses intéressantes, beaucoup de délices et les gens sont très conviviaux. Mais ce qui m’a impressionné, c’est que la ville était assez vivante, animée, voire très moderne, différente de mon imagination précédente. J'ai également remarqué des différences par rapport à de nombreuses autres villes du monde que j'ai visitées : pas beaucoup de gratte-ciel et beaucoup d'espace pour la détente et le divertissement”.

Trinh Quôc Dat, habitant de Dông Nai (Sud), a fait savoir : "Hô Chi Minh-Ville est le centre du Sud et je la vois se développer très rapidement. En fait, j'ai étudié ici pendant 4 ans, puis je suis retourné dans ma ville natale. Aujourd’hui, je suis revenu à Hô Chi Minh-Ville après plus de 10 ans. Je vois que les routes ont vraiment changé, de nombreux immeubles de grande hauteur sont construits, les parcs sont propres et beaux et il y a plus de touristes».

Le pont Ba Son traversant la rivière Saigon est le chemin menant à la nouvelle zone urbaine de Thu Thiêm qui se forme progressivement. Ce lieu sera le centre de services financiers, commerciaux et haut de gamme de Hô Chi Minh Ville et de la région et occupera une position internationale. À l'avenir, cet endroit sera constitué d'immeubles de grande hauteur, les plus hauts de la ville et même les plus hauts du Vietnam, donnant l'apparence d'une zone urbaine moderne. Ainsi, le centre-ville de Hô Chi Minh-Ville comprend non seulement les arrondissements (1er et 3e) comme auparavant, mais aussi compte désormais Thu Thiêm.

L'architecte Ngô Viêt Nam Son, membre du Conseil consultatif d'urbanisme de Hô Chi Minh-Ville, a indiqué : "Hô Chi Minh-Ville aujourd'hui, selon la dernière orientation de planification, montre une vision qui va bien plus loin. Autrefois, la planification urbaine ne répondait qu'à 500.000 habitants. Aujourd'hui, nous avons besoin d'une mégapole pour plus de 10 millions d'habitants et même le double dans l'avenir. Le centre-ville est constitué des arrondissements 1, 3 et Thu Thiêm. Dans un avenir proche, il sera prévu de développer des villes satellites. Nous venons d'avoir la ville de Thu Duc et bientôt il y aura une ville au nord-ouest, une ville à l'ouest et une ville au Sud.)

Un autre point fort du changement d'apparence de la zone métropolitaine de Hô Chi Minh-Ville est la ligne de métro N°1 qui relie le centre (gare de Bên Thành) à la zone périphérique de la ville de Thu Duc (gare de Suôi Tiên). La ville met en service l'ensemble de la ligne de métro N°1, qui devrait être mise en service au troisième trimestre de cette année. Il s'agira d'un "coup d’envoi" important pour que la ville dispose d’un système de transports publics confortable, aidant ainsi la ville à se développer de manière plus durable à l'avenir.

L'architecte Khuong Van Muoi, ancien vice-président de l'Association vietnamienne des architectes, a informé : "Selon la planification pour les années à venir, la ville comptera jusqu'à six à sept lignes de métro... Si cela est fait en même temps, les infrastructures de la zone urbaine seront complètes….Et surtout, les lignes de métro exploitées pourront transporter les citoyens vers les hôpitaux, les centres de divertissement et d’éducation de manière rapide et efficace".

Selon le Plan général à l'horizon 2024, avec une vision jusqu'en 2060, Hô Chi Minh-Ville prend l'espace le long du fleuve Saigon comme façade urbaine, passant de la zone centrale traditionnelle au bord du fleuve, en développant des bandes urbaines des deux côtés du fleuve comme un "cœur ouvert".

