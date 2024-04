Hô Chi Minh-Ville se met au vert

Dans sa stratégie de croissance, la mégapole du Sud s’engage à promouvoir une économie verte et développer le marché des crédits carbone afin d’atteindre l’objectif de zéro émission nette en 2050.

>> Pour une exploitation efficace du marché du carbone

Photo : VNA/CVN

Hô Chi Minh-Ville est la locomotive économique du Vietnam et un pôle brillant dans la région. Elle retrouve sa dynamique de croissance et rétablit sa position après une longue période de décélération due à de nombreuses raisons, notamment la pandémie de COVID-19. Actuellement, la mégalopole est dans le passage progressif du système économique traditionnel à l’économie circulaire pour un avenir durable.

Modèle incontournable

Hô Chi Minh-Ville constitue une grande agglomération en forte croissance et en urbanisation rapide. Toutefois, elle doit faire face aux défis environnementaux nécessitant l’application de la stratégie de développement de l’économie verte.

Concrètement, elle connaît une urbanisation fulgurante avec une population croissante et des besoins urgents en infrastructures, logements et services. La ville est confrontée à de nombreux défis liés à la pollution (air, eau et gestion des déchets). En outre, elle est vulnérable aux impacts du changement climatique, notamment l’élévation du niveau de la mer, l’augmentation de la fréquence des inondations et des phénomènes météorologiques extrêmes.

La mégapole du Sud a parachevé son cadre stratégique de l’économie verte afin de l’inscrire dans une logique de durabilité, tout en améliorant sa compétitivité. Il s’agit de placer l’humain au centre de toute transition, se basant sur les tendances, les normes et les critères de la région et du monde. Il faut également coordonner les ressources public-privé, mobiliser la science et la technologie, ainsi que la communauté internationale. Cependant, la transition verte étant un processus à long terme, il est donc nécessaire de bien évaluer le panorama de l’économie de la ville tout en apprenant des expériences étrangères.

Secteurs pionniers

La transition vers une économie verte exige de posséder des domaines et secteurs pionniers pour pousser les autres. Dans le domaine urbain, la mégalopole contribue à environ 21,8% au PIB national. Cependant, elle crée une forte pression sur l’environnement naturel et le processus de mise en œuvre des Objectifs de Développement Durable (ODD).

Photo : VNA/CVN

La responsabilité sociale des entreprises et des habitants dans le respect des lois environnementales est encore limitée. La conversion vers la tendance urbaine circulaire pour limiter les émissions et utiliser efficacement les ressources est donc nécessaire.

En matière de circulation verte, le réseau de transport intra-muros est dominé par les véhicules motorisés privés, principalement les motos (777 pour 1.000 personnes en 2019) et les voitures (730.000 en 2019, soit 81/1.000 habitants).

Sur le plan socio-économique, la situation actuelle de la communication provoque également des obstacles tels que des pertes en termes de coûts et de santé publique. Il importe ainsi de prendre des mesures en vue d’un réseau de transport écologique en faveur de la stratégie de l’économie verte de la ville. Ce sont la diversification des transports publics, le renforcement des modes de transport sans fumée (vélos, véhicules électriques) et la limitation des véhicules personnels.

Symbiose industrielle

Photo : CTV/CVN

Avec la quantité croissante de déchets dans les ZI, surtout les déchets solides dangereux, leur collecte, leur transport, leur recyclage et leur réutilisation restent encore limités. La pollution de l’air est principalement due au fait que les entreprises utilisent des technologies obsolètes et ne disposent pas de systèmes de traitement des gaz d’échappement.

Les démarches des ZI écologiques, la participation aux liens de la symbiose industrielle, la transition et la construction de ZI écologiques apportent non seulement des avantages socio-économiques aux entreprises qui s’y implantent, mais profitent aussi aux travailleurs et aux communautés locales.

L’écotourisme est également un point positif pour le développement vert de la mégapole du Sud. Bien qu’étant très peuplée avec une forte densité urbaine, elle possède néanmoins d’atouts en matière de tourisme durable grâce à sa façade maritime, la Réserve mondiale de biosphère de Cân Gio, des îles riveraines (commune insulaire de Thanh An) et des zones rurales verdoyantes dans les districts suburbains de Cu Chi, Hóc Môn et Bình Chánh.

Finance durable

L’éducation et la communication figurent parmi les meilleurs moyens de transition écologique. Cependant, les programmes d’éducation verte pour répondre à cette reconversion n’existent pas encore. En outre, la sensibilisation de la population est encore limitée et doit être améliorée.

La finance verte est considérée comme une solution d’assistance aux ODD. Elle soutient des projets verts et apporte des avantages environnementaux grâce à des outils tels qu’obligations vertes, banques vertes, instruments du marché du carbone, politique fiscale, banque centrale verte, fintech (technologie financière), fonds verts basés sur la communauté...

Le développement du marché du crédit vert et des obligations vertes est une évolution dans le monde. La participation croissante de pays développés ainsi que de grandes organisations financières internationales telles que la Banque mondiale (BM), le Fonds monétaire international (FMI) et la Banque asiatique de développement (BAD) a contribué à ce processus. Ces canaux de financement et de mobilisation de capitaux ont apporté d’importantes contributions à la réalisation des ODD.

Base solide

En matière de politique, bien que Hô Chi Minh-Ville soit la première du pays en termes de croissance économique et de contribution budgétaire, elle fait également face à une concurrence féroce de la part d’autres localités voisines telles que Bình Duong, Ðông Nai et Bà Ria-Vung Tàu (Sud). En outre, la croissance démographique, le changement climatique, la pollution et l’épuisement des ressources causé par les activités économiques traditionnelles poussent la mégapole du Sud à évoluer vers l’économie verte.

Photo : CTV/CVN

Cependant, la transition et le développement de ce modèle économique se heurtent à certains obstacles dus aux réglementations juridiques et politiques existantes. La publication de la Résolution N°98 du gouvernement sur l’expérimentation de mécanismes et de politiques spécifiques pour l’essor de Hô Chi Minh-Ville a créé les conditions nécessaires afin qu’elle dispose d’une base juridique solide en vue d’accélérer sa transition vers l’économie verte.

Cela nécessite une action collective, conséquente en matière de vision, de stratégie et de feuille de route efficace avec des objectifs à moyen et long termes pour une reconversion progressive tout en limitant les chocs socio-économiques. De plus, il faut sensibiliser au rôle de la transformation verte dans la progression socio-économique et l’amélioration des conditions de vie des habitants, notamment l’intégration de la stratégie de transition écologique dans la planification du développement socio-économique de la ville.

Nguyên Thành/CVN