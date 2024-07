Vietnam - Laos : entretien entre Tô Lâm et Thongloun Sisoulith

Dans une atmosphère d’amitié, de camaraderie et de fraternité, les deux dirigeants ont discuté des orientations et des mesures visant à promouvoir les domaines de coopération entre les deux pays, indiquant la nécessité de renforcer la consultation, l’échange d’expériences, la coordination et le soutien mutuel pour surmonter les défis et difficultés, et construire ensemble une économie indépendante et autonome et profondément intégrée à l’échelle internationale.

Le dirigeant lao a chalereusement salué la visite d’État du président Tô Lâm, sa première à l’étranger depuis sa prise de fonction, la qualifiant d’une manifestation de l’importance accordée par le Parti communiste du Vietnam (PCV) et l’État vietnamien et de sa personne aux relations uniques de grande amitié, de solidarité particulière et de coopération intégrale entre le Vietnam et le Laos.

Il a adressé ses salutations fraternelles et ses meilleurs vœux au secrétaire général du PCV Nguyên Phu Trong et à d’autres hauts dirigeants vietnamiens, et a remercié le Vietnam pour son soutien à la lutte d’indépendance d’hier et à l’œuvre d’édification et de développement du Laos d’aujourd’hui.

Le président vietnamien et le secrétaire général et président lao ont réaffirmé la politique cohérente des deux pays consistant à toujours attacher de l’importance et à accorder la plus haute priorité à la consolidation et au développement de la grande amitié, de la solidarité particulière et de la coopération intégrale entre le Vietnam et le Laos.

Ils ont convenu de continuer de déployer efficacement les accords de haut niveau entre les deux pays, ainsi qu’entre les ministères et les branches aux niveaux central et local ; d’améliorer la consultation sur les questions stratégiques ; de promouvoir l’échange de visites et de contacts au plus haut niveau et à tous les niveaux ; d’améliorer l’efficacité des mécanismes de coopération.

Les deux dirigeants se sont entendus pour promouvoir la sensibilisation et l’éducation sur l’histoire des relations de solidarité particulière entre le Vietnam et le Laos auprès des peuples des deux pays, notamment de la jeune génération ; introduire au plus tôt l’enseignement de l’histoire des relations spéciales Vietnam-Laos dans leurs écoles, collaborer pour construire des ouvrages commémoratifs des liens vietnamo-lao, dont parc de l’amitié Laos - Vietnam à Vientiane.

Ils se sont également accordés pour promouvoir le pilier de la coopération en matière de sécurité et de défense, se coordonner pour relever de nouveaux défis ; poursuivre leur collaboration et leur soutien mutuel pour assurer la stabilité politique, la sécurité, l’ordre et la paix sociaux dans chaque pays.

Les deux parties ont convenu de bien déployer les accords entre les ministères de la Défense et de la Police des deux pays ; de travailler en étroite collaboration en matière de gestion frontalière, de prévention et de lutte contre les crimes transnationaux, les crimes liés à la drogue, l’exploitation illégale des ressources naturelles et l’immigration illégale ; de poursuivre leur collaboration dans la recherche, l’exhumation et le rapatriement des restes des soldats volontaires et experts vietnamiens sacrifiés au Laos et à rénover les monuments de l’alliance de combat Vietnam - Laos.

En particulier, elles ont convenu de redoubler d’efforts pour élever le niveau de la coopération économique à la hauteur des relations politiques ; d’améliorer l’échange d’expériences en matière de gestion macroéconomique et de lutte contre la corruption ; de mettre à niveau les postes-frontières internationaux et les routes reliant les deux pays ; d’améliorer l’efficacité de la coopération dans les domaines de l’éducation et de la formation, du tourisme, de l’énergie, de l’agriculture propre, de la science, de la technologie, de la santé, de la culture, des échanges entre les peuples et entre les localités.

Les deux dirigeants ont discuté des questions internationales et régionales d’intérêt commun ; et ont convenu que dans un contexte régional et mondial en évolution rapide et complexe, les deux parties doivent accroître leur partage, leur échange d’informations, leur coordination et leur coopération étroite dans les forums régionaux et internationaux ; assurer la solidarité et promouvoir le rôle central de l’ASEAN et des mécanismes dirigés par l’ASEAN.

Le président Tô Lâm a affirmé que dans un esprit de fraternité et de camaraderie, le Vietnam soutiendra de tout cœur le Laos pour qu’il assume avec succès des rôles internationaux importants en 2024, notamment celui de président de l’ASEAN et de président de l’AIPA. Il a annoncé un cadeau du Vietnam au Laos composé de 20 voitures électriques VinFast en soutien à l’organisation des activités importantes dans l’Année de sa présidence de l’ASEAN 2024.

Les deux dirigeants ont assisté à l’échange de documents de coopération, notamment : (i) le Protocole d’accord entre le ministère vietnamien de la Police et le ministère lao de la Sécurité publique sur la construction et le déploiement d’un système de gestion de la population et de l’identification des citoyens au Laos; (ii) l’Accord d’extradition entre le ministère vietnamien de la Police et le Parquet populaire suprême du Laos ; (iii) le Plan de coopération pour 2024 entre le ministère vietnamien de la Justice et le ministère lao de la Justice; (iv) l’Accord sur le renforcement de la connection aérienne vietnamo-lao entre le ministère lao des Travaux publics et des Transports et Vietjet ; et un certain nombre d’accords entre les entreprises des deux pays.

À l’issue de leur entretien, le président Tô Lâm a rappelé l’invitation au secrétaire général et président Thongloun Sisoulith à se rendre au Vietnam au moment qui lui conviendra, et a assisté avec le dirigeant lao à la cérémonie de lancement du projet de système de gestion de la population et de l’identification des citoyens au Laos.

