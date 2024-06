La famille constitue une base solide pour la longévité de la nation

>> Les enfants sont la joie de la famille et l'avenir du pays

>> Le Festival de la famille vietnamienne s’annonce copieux

Photo : VNA/CVN

Photo : VNA/CVN

Exprimant sa joie de visiter cet ancien village, au nom des dirigeants du Parti et de l'État, le président Tô Lâm a adressé ses chaleureuses félicitations à tous les habitants, espérant que Duong Lâm continuerait de promouvoir sa tradition héroïque pour un développement plus durable et plus prospère.

La familles est la cellule de la société et le bastion important de chaque personne. Elle est toujours associée à la communauté et constitue une base solide pour promouvoir la force et la longévité de la nation, a-t-il souligné.

Affirmant que Duong Lâm est connue dans le monde entier comme lieu de maintien et de préservation du patrimoine de la vie villageoise vietnamienne, le président Tô Lâm a exprimé son espoir que les villageois de Duong Lâm feraient preuve d'un sens élevé des responsabilités dans le maintien et la promotion des coutumes, des pratiques, et des traditions familiales ainsi que des vestiges pour présenter au monde les cultures rurales traditionnelles typiques du Nord du Vietnam.

Photo : VNA/CVN

Le Parti et l'État s'intéressent à chaque famille vietnamienne, conformément à la politique de "ne laisser personne de côté", a-t-il déclaré. Tô Lâm a salué les réalisations de Duong Lâm comme l'une des localités pionnières de Son Tây dans l'édification de la Nouvelle ruralité exemplaire en remplissant 80% de tous les critères.

En ce qui concerne la célébration de nombreux événements importants de Son Tây en 2024, le chef de l'État s'est déclaré convaincu que le chef-lieu de Son Tây en général et la commune de Duong Lâm en particulier continueront à remporter de plus grands succès, contribuant au développement global du pays.

Photo : VNA/CVN

Auparavant, le président Tô Lâm est allé offrir de l'encens aux temples dédiés aux rois Phùng Hung et Ngô Quyên, et a rendu visite et offert des cadeaux à deux familles typiques du village de Duong Lâm.

VNA/CVN