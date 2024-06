Un festival pour honorer les valeurs familiales vietnamiennes

>> Le Festival de la famille vietnamienne s’annonce copieux

>> La famille constitue une base solide pour la longévité de la nation

>> Famille heureuse - Nation prospère

Photo : VNA/CVN

Sur le thème "Famille heureuse - Nation prospère", le festival contribue à sensibiliser la communauté au rôle des familles dans la construction et la protection de la patrie.

C'est également une opportunité pour les localités d'échanger et de partager leurs expériences en matière de travail familial, visant le développement durable de la famille dans la période actuelle d'industrialisation, de modernisation et d'intégration internationale.

De nombreuses activités significatives

Les traditions culturelles familiales de la communauté ethnique vietnamienne se sont forgées au fil de milliers d’années d’histoire. C'est aussi le berceau qui nourrit la formation et le développement de la personnalité de chacun, fondement du développement social.

Pendant le festival, de nombreuses activités significatives sont organisés. Par exemple une exposition présentant des documents, des images et des objets sur le soin, la construction et le développement de la famille vietnamienne. Au fil de nombreuses générations, les beautés culturelles traditionnelles des familles, des clans et des zones résidentielles se sont formées et développées selon des normes de valeurs. Ces valeurs sont aujourd’hui encore respectées et préservées comme fondement du développement durable.

En outre, l'affichage d'images de "La beauté dans la culture familiale vietnamienne" reflète la vie quotidienne des familles à travers les régions du pays, représentant et reflétant ainsi l'amour, l'harmonie, la joie et la chaleur de chaque famille, la piété filiale et la gentillesse des enfants et petits-enfants envers leurs parents et grands-parents, l'esprit d'amour et d'affection mutuels dans la communauté, la beauté des mariages, des festivals et des activités culturelles et le comportement de toute la communauté.

Photo : BHP/CVN

L'exposition spéciale ayant pour thème "Je t’aime" contribue à décrire la relation mère-enfant, des histoires sur l'amour maternel et le lien simple mais sacré des mères et de leurs enfants, que ce soit en ville, dans les zones rurales et jusqu’aux villages reculés.

Le festival propose également une série d'expositions intitulée "Femmes des familles des zones frontalières et insulaires" avec des images, des documents et des souvenirs de vie de famille dans les zones frontalières et insulaires, soulignant en particulier le rôle de " garde-fou" que prennent les femmes dans les familles.

Les provinces et villes participant au festival, notamment Hai Phong, Yên Bai, Son La, Vinh Phuc, Thanh Hoa (Nord), Binh Dinh (Centre), Dak Lak (hauts plateaux du Centre), An Giang, Hâu Giang et Bac Liêu (Sud), ont leur propre espace d'exposition pour présenter la beauté culturelle des familles de leurs localités.

Toutes mettent en lumière le travail familial, la prévention et la lutte contre les violences domestiques, les femmes et l'égalité des sexes, la protection et les soins aux enfants et aux personnes âgées et les réalisations en matière de développement économique des ménages.

Spécialités régionales

Un périmètre est réservé à l'artisanat traditionnel et les spécialités régionales destinés aux familles, telles que des produits agricoles, des vêtements, des aliments sains, des livres et des produits culturels.

Photo : BHP/CVN

Une autre zone présente des produits artisanaux du village de poterie de Huong Canh (Vinh Phuc), de tissage de Nam Cao (Thai Binh), de crochet (Hai Phong), des chapeaux coniques du village de Chuông, des poteries de Bat Tràng, des bijoux et de la peinture sur or de Hanoï (Sud), et des áo dài traditionnels de Thua Thiên Huê (Centre).

Dans le cadre du festival, de nombreux programmes d'échanges culturels et artistiques uniques ont également lieu, tels que des rencontres avec des célébrités, autour du thème "Le sport dans la famille vietnamienne" et un programme d'art "La joie de la famille".

Ces activités passionnantes contribuent à rendre l'atmosphère du Festival de la famille vietnamienne unique et significative.

Thao Nguyên/CVN