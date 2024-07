Le Vietnam organise la course d'amitié intitulé "ASEAN Fun Run" 2024 à New York

La Mission permanente du Vietnam auprès des Nations unies (ONU) a organisé le 29 juin la course d'amitié intitulé "ASEAN Fun Run" 2024 sur l’île de Roosevelt, à New York.

>> Le groupe parlementaire d’amitié Vietnam - ASEAN œuvre pour des liens accrus

>> Un forum de coopération économique Vietnam - ASEAN se tient en Malaisie

>> Approche de VIFA ASEAN 2023 pour les produits en bois et articles artisanaux

L'événement a reçu la participation active d'ambassadeurs, de chefs de délégation et de près de 300 cadres et leurs proches de délégations de l'ASEAN et du Timor-Leste à New York.

Photo : VNA/CVN

S'exprimant à l'ouverture de l'événement, l'ambassadeur Dang Hoàng Giang, chef de la Mission permanente du Vietnam auprès de l'ONU, a exprimé son espoir que cet événement sportif significatif contribuerait à renforcer davantage la solidarité et la coopération entre les délégations et à répandre l'esprit de la Communauté de l'ASEAN.

Après la course d'une longueur totale de 6,66 km, les membres et leurs proches des 11 délégations ont dégusté des plats typiques de l'identité du Vietnam et de certains pays membres de l'ASEAN.

La course "ASEAN Fun Run", initié et organisé par la délégation vietnamienne, fait partie d'une série d'activités d'échanges sportifs et culturels annuelles des délégations de l'ASEAN à New York.



VNA/CVN