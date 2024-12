Réduire les émissions de gaz à effet de serre dans l’agriculture

La transformation de la production agricole vers une agriculture écologique, biologique, circulaire et à faibles émissions est une priorité absolue alors que le Vietnam cherche à atteindre son objectif d’atteindre zéro émission nette d’ici 2050, ont déclaré les experts.

>> Hô Chi Minh-Ville se concentre sur l'attraction des investissements verts

>> Le delta du Mékong s’engage dans la production agricole à zéro émission nette

Photo : VNA/CVN

Le secteur agricole du pays est non seulement fortement affecté par le changement climatique, mais crée également une grande quantité d’émissions de gaz à effet de serre.

En 2020, le secteur a représenté 19% des émissions totales de gaz à effet de serre du Vietnam, se classant au deuxième rang des secteurs du pays, selon la Banque mondiale.

La riziculture arrive en tête de liste des émissions de gaz à effet de serre du secteur agricole et représente 48% des émissions de gaz à effet de serre du secteur agricole, suivie de l’élevage qui représente 15,3%.

Après 40 ans de Dôi moi (Renouveau) du Vietnam, l’agriculture reste un secteur économique important contribuant au développement socio-économique du pays.

Le Vietnam a adopté diverses politiques visant à développer l’agriculture verte, notamment la stratégie pour une agriculture et un développement rural durables en 2021-2030 et le plan d’action pour la réduction des émissions de méthane d’ici 2030.

Le ministère de l’Agriculture et du Développement rural (MARD) met en œuvre un projet visant à développer de manière durable un million d’hectares de riziculture de haute qualité et à faibles émissions associée à une croissance verte dans le delta du Mékong d’ici 2030 (un projet de rizière à faibles émissions d’un million d’hectares).

Ces politiques ont créé des changements positifs pour le secteur agricole du delta du Mékong et du pays.

Lors du forum "Construire un écosystème agricole durable vers l’objectif de zéro émission nette d’ici 2050" qui s’est tenu le 19 décembre à Cân Tho, Trân Viêt Truong, président du Comité populaire de Cân Tho, a déclaré que pour atteindre l’objectif de zéro émission nette, une coopération étroite entre les gouvernements à tous les niveaux, les entreprises, les scientifiques et la population est un facteur clé.

Agriculture biologique

Cân Tho ne fait pas partie des localités répertoriées dans le plan de développement de l’agriculture biologique pour 2020-2030, approuvé par le gouvernement, mais la ville est déterminée à développer l’agriculture biologique sur 4.000 ha de riz, 1.300 ha de fruits et 150 ha de légumes, a-t-il déclaré.

La ville coopère étroitement avec l’Institut international de recherche sur le riz (IRRI) et les agences concernées pour aider et instruire les agriculteurs participant au projet de rizière à faibles émissions d’un million d’hectares, a-t-il déclaré.

Elle a également guidé les agriculteurs participant au projet à exploiter et à utiliser la paille de riz dans le cadre du modèle d’agriculture circulaire, a-t-il déclaré.

Les participants au forum ont déclaré que la mise en œuvre de l’agriculture à émissions nettes zéro aidera les agriculteurs non seulement à utiliser les ressources naturelles, mais aussi à améliorer le rendement et la qualité des produits.

La mise en œuvre aidera les entreprises commerciales et productrices à répondre aux critères d’exigence des produits destinés aux marchés d’importation, ont-ils déclaré.

Tô Thái Thành, directeur général de la compagnie par actions du groupe Tiên Thinh dans la province de Hâu Giang, a déclaré que la mise en œuvre d’une agriculture verte durable crée des produits sûrs et protège la santé des agriculteurs et des consommateurs.

Il devrait y avoir des politiques de soutien aux prêts bonifiés pour augmenter la valeur et la qualité des produits agricoles, a-t-il déclaré.

Vo Tân Thành, vice-président de la Chambre de commerce et d’industrie du Vietnam, a indiqué que l’une des solutions révolutionnaires pour réduire les émissions de gaz à effet de serre est d’appliquer le modèle de crédit carbone.

Ce modèle est non seulement un outil pour stimuler la réduction des émissions de gaz à effet de serre, mais crée également une nouvelle source de revenus pour les agriculteurs grâce à l’échange de crédits carbone, a-t-il noté.

Huỳnh Kim Dinh, cheffe adjointe du département de l’économie coopérative et du développement rural du MARD, a déclaré que, pour aider les agriculteurs à mettre en œuvre une agriculture qui s’adapte au changement climatique et réduit les émissions de gaz à effet de serre vers l’objectif zéro net, les ministères et secteurs concernés devraient établir des critères avec des directives détaillées.

L’application de technologies avancées et la transformation des méthodes de production en combinaison avec des politiques de crédit carbone seront essentielles pour le développement agricole durable du Vietnam, a-t-elle indiqué.

VNA/CVN