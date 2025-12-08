Inaugurer le poste-frontière international Tân Nam - Meun Chey

Dans la matinée du 8 décembre, le Premier ministre vietnamien Pham Minh Chinh et son homologue cambodgien, Samdech Thipadei Hun Manet, ont coprésidé la cérémonie d’inauguration du poste-frontière international Tân Nam (province de Tây Ninh) - Meun Chey (province de Prey Veng, Cambodge).

Photo : VNA/CVN

S’exprimant lors de la cérémonie, les deux Premiers ministres ont souligné qu’il s’agissait d’un événement important, illustrant clairement l’esprit de confiance, de solidarité et de coopération étroite et efficace entre les deux pays. L’ouverture de ce poste-frontière marque une nouvelle porte d’échanges commerciaux et un nouveau pont d’amitié entre les deux peuples. Ils ont également salué les efforts des ministères, des secteurs, des localités et des organismes concernés qui ont œuvré conjointement à la construction et à la modernisation du poste.

Photo : VNA/CVN

Pham Minh Chinh a précisé que, près de six décennies après l’établissement des relations diplomatiques, les liens Vietnam - Cambodge avaient surmonté les vicissitudes de l’histoire et ne cessaient de se consolider. Les postes-frontières internationaux, depuis de nombreuses années, jouent un rôle essentiel dans la connexion économique, facilitant la circulation des marchandises, les échanges commerciaux, les investissements ainsi que les déplacements, visites et activités de travail et d’étude des peuples des deux pays.

Pham Minh Chinh a souligné que l’inauguration de ce nouveau poste-frontière ouvrait de nouvelles opportunités, favorisant une croissance rapide et durable et apportant bien-être et prospérité aux populations des régions limitrophes ainsi que de deux pays.

Il a exprimé sa gratitude au Premier ministre Hun Manet, au gouvernement, aux ministères, aux autorités et au peuple cambodgiens - en particulier à la province de Prey Veng - pour leur coopération étroite dans le processus de modernisation du poste-frontière. Il a appelé les parties concernées des deux pays à poursuivre une coordination étroite autour de "cinq axes de renforcement" : renforcer la coordination en matière de gestion frontalière, assurer la sécurité et l’ordre, lutter résolument contre la criminalité transfrontalière ; renforcer la simplification des procédures, la numérisation des formalités douanières et la construction d’un poste-frontière intelligent ; renforcer la connexion des infrastructures et de l’espace économique frontalier, achever rapidement la planification des infrastructures de transport, numériques et électriques ; renforcer la coopération interrégionale et décentralisée dans l’élaboration de plans socio-économiques tirant parti du potentiel frontalier ; et renforcer le rôle des entreprises et des associations professionnelles dans la recherche d’opportunités de coopération.

Selon le dirigeant vietnamien, la mise en service du poste-frontière international Tân Nam - Meun Chey constitue un moteur important pour achever la délimitation et le bornage des 16% de segments frontaliers restants, et permettra d’envisager l’ouverture ou la modernisation d’autres postes-frontières internationaux le long de la frontière terrestre Vietnam - Cambodge, afin de porter rapidement le commerce bilatéral à 20 milliards de dollars, conformément aux objectifs fixés par les dirigeants des deux pays.

Photo : VNA/CVN

Prenant la parole à cette occasion, le Premier ministre cambodgien Hun Manet a également affirmé que la mise en service du poste-frontière représentait une preuve tangible de la bonne volonté, de l’unité d’action et de la détermination de coopération entre les deux pays, dans la construction d’une frontière de paix, d’amitié, de coopération et de développement et d’une frontière d’échanges commerciaux, de services et de prospérité au service de la population.

Il a souligné que l’ouverture du poste-frontière et la mise en service des infrastructures connexes contribuerait à promouvoir le développement socio-économique et le bien-être des habitants des deux pays et des deux provinces concernées. Dans les temps à venir, d’autres postes-frontières internationaux seront modernisés ou créés, accompagnés d’infrastructures améliorées pour soutenir la production, l’investissement, le tourisme et la circulation des marchandises, des produits agricoles ainsi que le déplacement des personnes.

Il a appelé les ministères, organismes et autorités provinciales de Prey Veng et de Tây Ninh à poursuivre une coopération étroite, à définir des stratégies appropriées et des plans concrets pour faciliter les flux de marchandises, de services et d’activités économiques, notamment dans des secteurs à fort potentiel tels que l’agriculture, l’agro-industrie et l’industrie de transformation orientée vers l’exportation, tout en renforçant la lutte contre la criminalité transfrontalière.

Hun Manet a exprimé sa profonde gratitude au gouvernement, au Premier ministre et au peuple vietnamiens pour leurs efforts constants visant à cultiver l’amitié et la coopération, dans l’esprit de "bon voisinage, amitié traditionnelle, coopération intégrale et durable à long terme", au bénéfice des deux nations et de leurs peuples. Il s’est dit convaincu que les deux pays continueraient de maintenir une amitié solide et une coopération étroite pour les générations futures.

À cette occasion, les deux Premiers ministres ont procédé à la coupure du ruban inaugurant le pont d’amitié Tan Nam - Meun Chey.

