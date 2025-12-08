Entretien entre le PM Pham Minh Chinh et son homologue cambodgien Hun Manet



Le Premier ministre (PM) Pham Minh Chinh et son homologue cambodgien Hun Manet ont souligné l'importance de maintenir une frontière commune synonyme de paix, de stabilité, de coopération et de développement durable lors de leurs entretiens du 8 décembre, à l'occasion de l'inauguration du poste frontière international de Tân Nam (province de Tây Ninh, Vietnam) - Meun Chey (province de Prey Veng, Cambodge).

Photo : Duong Giang/VNA/CVN

Les deux Premiers ministres, coprésidant la cérémonie d'inauguration le même jour, ont noté qu'au cours de l'année écoulée, les deux gouvernements ont étroitement coordonné leurs efforts pour mettre en œuvre des plans de coopération et obtenir des résultats concrets dans divers domaines, notamment en matière de politique et de politique étrangère, de défense et de sécurité, d'économie, de commerce et d'investissement, de questions frontalières, ainsi que d'éducation et de formation, de santé, de culture, de tourisme et d'échanges entre les populations.

Les échanges bilatéraux ont atteint 10,4 milliards de dollars au cours des onze premiers mois de 2025, soit une hausse de 12,7% par rapport à la même période de l'année précédente, et devraient s'établir à 12 milliards de dollars pour l'ensemble de l'année. Le Vietnam est actuellement le troisième partenaire commercial du Cambodge et le premier au sein de l'ASEAN. Le Vietnam se classe également au cinquième rang des investisseurs étrangers au Cambodge, qui est la deuxième destination des investissements vietnamiens à l'étranger.

Constatant des progrès considérables en matière de coopération frontalière et territoriale, les deux dirigeants ont souligné l'importance du poste frontière international de Tân Nam-Meun Chey pour le renforcement de la connectivité, des échanges commerciaux et des liens entre les populations. Ils ont réaffirmé leur engagement à moderniser davantage les systèmes de postes frontières et les infrastructures de transport transfrontalières afin de dynamiser le développement économique régional.

Ils sont convenus que les deux parties devraient renforcer leur coordination en matière de sécurité et d'ordre dans les zones frontalières, et de prévention de la criminalité transfrontalière, de la contrebande et des activités illégales, tout en accélérant la signature des accords relatifs à la gestion des postes frontières et à la réglementation de la gestion des frontières.

Le Vietnam et le Cambodge s'engagent à respecter le principe de ne pas permettre à des forces hostiles d'utiliser le territoire de l'un pour saboter l'autre, ont-ils déclaré.

Photo : Duong Giang/VNA/CVN

Les Premiers ministres se sont également engagés à maintenir la sécurité et l'ordre le long de la frontière commune, à lutter contre la criminalité transfrontalière et la fraude en ligne, et à coordonner leurs efforts pour contrer les distorsions, les fausses informations et les discours hostiles visant à nuire aux relations Vietnam - Cambodge.

Concernant les orientations futures, les deux parties ont convenu de créer une percée dans la coopération économique en interconnectant davantage leurs économies, notamment dans les domaines des infrastructures, des institutions, de l'énergie et du tourisme. L'ambition est de porter rapidement le commerce bilatéral à 20 milliards de dollars.

Sur le plan de la défense et de la sécurité, les deux pays maintiendront le principe consistant à ne pas autoriser l'utilisation de leur territoire par des forces hostiles pour nuire à l'autre, tout en coordonnant leurs efforts pour contrer les fausses informations visant à diviser les deux nations.

Enfin, s’agissant des tensions frontalières entre le Cambodge et la Thaïlande, le Premier ministre Phạm Minh Chính a affirmé que le Vietnam suivait la situation de près et soutenait toujours les solutions pacifiques. Il a appelé les deux pays voisins à la retenue et au dialogue pour résoudre les différends, estimant que la stabilité à long terme est cruciale non seulement pour les deux pays concernés, mais aussi pour la solidarité au sein de l'ASEAN et pour la paix, la stabilité, la coopération et le développement de la région et du monde.

VNA/CVN