Gaza

Secrétaire général de l'ONU : la viabilité de la solution à deux États "s'érode progressivement"

Le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, a averti le 23 septembre que la viabilité d'une solution à deux États ne cessait de s'éroder, atteignant aujourd'hui son niveau le plus critique depuis plus d'une génération.

Photo : Xinhua/VNA/CVN

Dans sa déclaration lors d'une réunion de haut niveau du Conseil de sécurité de l'ONU sur la question palestinienne, M. Guterres a souligné que l'expansion incessante des colonies, l'annexion de facto et les déplacements forcés étaient autant de preuves de cette érosion.

"Les cycles de violence meurtrière, notamment de la part de colons extrémistes, ont renforcé l'occupation illégale par Israël et nous ont dangereusement rapprochés d'un point de non-retour", a-t-il ajouté.

La récente approbation par Israël de la construction de colonies dans la zone E1 est particulièrement alarmante. Si elle est mise en œuvre, elle couperait la Cisjordanie occupée, détruisant la contiguïté territoriale d'un État palestinien, a-t-il averti. "Les colonies israéliennes ne sont pas seulement une question politique. Elles constituent une violation flagrante du droit international".

M. Guterres a félicité la France et l'Arabie saoudite pour la reprise le 22 septembre de la conférence internationale de haut niveau sur la mise en œuvre de la solution à deux États, et s'est félicité de la reconnaissance de l'État palestinien ces derniers jours par de nombreux autres pays.

Il a appelé les États membres à saisir l'élan donné par la conférence internationale.

Le "lendemain" à Gaza doit être ancré dans le droit international, rejeter toute forme de nettoyage ethnique et avoir un horizon politique clair vers une solution viable à deux États, a affirmé M. Guterres, ajoutant qu'il était urgent d'inverser les tendances dangereuses sur le terrain.

L'expansion incessante des colonies, la violence et la menace imminente d'annexion doivent cesser. Les appels de la Cour internationale de justice doivent être pris en compte, notamment celui demandant à Israël de cesser immédiatement ses activités de colonisation et de mettre fin à sa présence illégale dans les territoires palestiniens occupés. L'occupation illégale doit prendre fin, a-t-il martelé.

Une paix juste et durable ne sera jamais construite par davantage de violence. Elle exige un engagement collectif en faveur de la diplomatie, du droit international et de la dignité de tous les peuples, a déclaré le chef de l'ONU. "Il y a des mesures que le Conseil de sécurité doit prendre. Il y a des responsabilités que chaque membre de ce conseil doit assumer. Nous ne pouvons pas laisser passer ce moment fragile".

Xinhua/VNA/CVN