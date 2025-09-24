Madrid

Des photos de Gaza au musée Thyssen pour "réveiller les consciences"

Le musée Thyssen-Bornemisza de Madrid, l'un des plus célèbres de la capitale espagnole, expose à partir du 23 septembre des clichés réalisés par des photojournalistes dans la bande de Gaza depuis octobre 2023, avec l'espoir de " réveiller les consciences endormies ".

L'exposition "A través de sus ojos" ("À travers leurs yeux") occupe le hall principal du musée madrilène, et montre des scènes de Gazaouis recevant eau et nourriture distribués par l'aide humanitaire ou d'enfants se rendant dans des écoles improvisées parmi les décombres de bâtiments détruits.

"Ces photos documentent les bombardements et la destruction de la bande de Gaza, le déplacement forcé de la population, les bombardements des infrastructures civiles telles que les hôpitaux et les écoles des Nations unies, mais aussi la famine", décrit Raquel Martí, directrice exécutive de l'UNRWA Espagne, l'agence de l'ONU pour les réfugiés palestiniens partenaire de l'exposition.

"Ce ne sont pas des images lointaines, ce sont des regards humains qui nous obligent à reconnaître la dignité d'un peuple qui souffre", a salué le ministre de la Culture, Ernest Urtasun, lors d'une conférence de presse.

Le directeur artistique du musée Guillermo Solana a de son côté exprimé l'ambition qu'elle "serve de réveil pour les consciences endormies, comme un moyen d'ouvrir les yeux à ceux qui refusent encore de voir et détournent le regard de ce qui se passe".

Sous les vingt-sept photographies ne figure aucun nom : "Nous n'avons pas voulu mettre leurs noms (aux photojournalistes) pour préserver leur intégrité et éviter qu'ils ne soient assassinés", assure Mme Martí, qui considère cet anonymat révélateur d'une "triste réalité qui caractérise la situation des journalistes à Gaza".

Reporter Sans Frontières (RSF) a décompté plus de 210 journalistes tués depuis le début des opérations militaires israéliennes dans la bande de Gaza, menées en représailles à l'attaque du 7 octobre 2023 orchestrée en Israël par le mouvement islamiste Hamas.

