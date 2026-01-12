Le FPV promeut son rôle de noyau politique pour renforcer l’union nationale

Trân Câm Tu, membre du Politburo et membre permanent du Secrétariat du Comité central du Parti, a exhorté mardi 12 janvier le Front de la Patrie du Vietnam (FPV) et les organisations centrales de masse à promouvoir leur rôle de noyau politique dans la construction du bloc de grande union nationale.

S’adressant au Comité du Parti du FPV et aux organisations centrales de masse lors d’une réunion consacrée à la définition des tâches clés pour 2026, le dirigeant a exhorté le FPV et ses organisations membres à renforcer leur rôle dans la mobilisation des membres et des citoyens afin qu’ils participent activement aux mouvements d’émulation patriotique, pratiquent la démocratie et œuvrent à la construction d’un consensus social pour atteindre les objectifs politiques, cette année étant marquée par d’importants événements nationaux.

Il a insisté sur la nécessité d’une rénovation constante dans la pensée, l’action et les méthodes opérationnelles ; de la consolidation du bloc de grande union nationale ; de la mise en œuvre rigoureuse et efficace des résolutions, directives et conclusions du Parti ; et d’un leadership exemplaire, caractérisé par l’audace de penser grand, d’agir avec courage et de prendre ses responsabilités pour le bien commun.

Les membres du Parti œuvrant au sein du FPV et des organisations centrales de masse doivent respecter les principes de proximité avec le peuple, la base et le monde numérique ; participer activement au dialogue, servir de modèles, assumer leurs responsabilités et rendre compte des résultats ; et éviter le formalisme excessif, le déni de responsabilité, le renvoi de balle et le dépassement de leurs mandats.

Le Comité du Parti du FPV et les organisations centrales de masse doivent prioriser l’amélioration de la qualité de la formation et du renforcement des capacités des responsables. Les programmes de protection sociale doivent être encadrés par des échéanciers clairs, des résultats mesurables et des indicateurs d’impact, et faire l’objet d’une évaluation publique régulière intégrant les commentaires des bénéficiaires.

Exprimant sa confiance dans l’unité, la détermination et l’aspiration à l’ascension nationale, il a déclaré que, s’appuyant sur les acquis de 2025, le Comité du Parti renforcera son efficacité et son esprit de rénovation, élargira la participation citoyenne au sein du bloc de grande union nationale, consolidera les liens étroits entre le Parti, les autorités locales et le peuple, et contribuera de manière significative à la mise en œuvre réussie de la résolution du XIVe Congrès national du Parti et à l’œuvre de rénovation et de développement du pays.

Bùi Thi Minh Hoài, membre du Politburo, secrétaire du Comité du FPV et des organisations centrales de masse et présidente du Comité central du FPV, a affirmé que l’ensemble du Comité du Parti traduira rapidement ces orientations en programmes et plans concrets pour 2026 et au-delà, avec la plus grande détermination politique et des efforts concertés pour respecter la résolution de son premier Congrès pour la période 2025-2030 et contribuer à la mise en œuvre réussie de la résolution du XIVe Congrès national du Parti.

Elle a déclaré que la priorité est accordée à la préparation des élections législatives de la XVIe législature et des élections des Conseils populaires de différents échelons pour le mandat 2026-2031, l’organisation du Congrès du FPV et des organisations socio-politiques et de masse, le dégagement des obstacles institutionnels, l’accélération de la transformation numérique et la poursuite de la rénovation dans les méthodes opérationnelles en vue de leur praticité et de leur efficacité, avec une forte orientation vers la base.

