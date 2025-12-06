Mondial-2026

La France avec le Sénégal, la Norvège et un barragiste intercontinental dans le groupe I

L'équipe de France affrontera le Sénégal, la Norvège et un barragiste intercontinental (Irak, Bolivie ou Suriname) dans le groupe I de la Coupe du monde l'été prochain, un tirage assez relevé, effectué vendredi 5 décembre à Washington.

Pour la dernière phase finale de Didier Deschamps en tant que sélectionneur - présent vendredi 5 décembre lors de la cérémonie au Kennedy Center -, les Bleus joueront leurs trois premiers matches sur la côte Est des États-Unis (New-York, Boston ou Philadelphie). En revanche, ils ne connaissent pas encore les horaires et le lieu de ces trois rencontres.

Les coéquipiers de Kylian Mbappé, 3e au classement FIFA, affronteront le Sénégal, un mauvais souvenir pour les Bleus battus par les Lions de la Teranga en ouverture du Mondial-2002 (1-0).

Ils héritent aussi de la Norvège, l'équipe la plus référencée du chapeau 3, avec ses stars Erling Haaland et Martin Odegaard, qui a devancé l'Italie en qualifications.

Le troisième adversaire des champions du monde 2018 et vice-champions du monde 2022 n'est encore connu. Il s'agit du barragiste intercontinental, soit l'Irak, le Suriname ou la Bolivie. Les Bleus n'ont jamais affronté les deux premiers et une fois la Bolivie, en match amical en 2019.

Les coéquipiers de Mike Maignan auront tout intérêt à terminer en tête de leur groupe pour ne pas croiser avant les demi-finales les tenants du titre argentins, les champions d'Europe espagnols et l'Angleterre de Jude Bellingham, à condition que ceux-ci finissent aussi premiers, selon les modalités du tirage dévoilés par la FIFA.

La nouvelle formule, qui qualifie les deux premiers des 12 groupes et les huit meilleurs troisièmes pour les 16e de finale, a facilité la tâche des vice-champions du monde et les a préservé d'une mauvaise surprise avant les rencontres à élimination directe.

Mais ils pourraient affronter l'Allemagne dès les 8es de finale, si les deux sélections terminent en tête de leurs groupes respectifs.

