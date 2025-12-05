F1 : match à trois pour la couronne mondiale à Abou Dhabi

Qui de Lando Norris, Max Verstappen ou Oscar Piastri sera sacré champion du monde de Formule 1 dimanche soir 7 décembre? Ces trois pilotes vont se livrer une ultime bataille à Abou Dhabi, épilogue d'une saison marquée par le retour du suspense au sommet.

>> F1 : Leclerc défend le président de Ferrari

>> F1 : Norris veut se rapprocher de son rêve mondial à Las Vegas

>> F1 : Piastri remporte le sprint au Qatar

Photo : AFP/VNA/CVN

Si Verstappen (Red Bull) vise à 28 ans un cinquième titre consécutif - exploit que seule la légende Michael Schumacher avait réussi entre 2000 et 2004 - ses deux rivaux de chez McLaren espèrent décrocher leur premier sacre mondial dans l'élite de leur sport.

Mathématiquement, Norris tient la corde: leader avec 408 points, il compte 12 longueurs d'avance sur Verstappen et 16 sur son équipier australien Piastri, alors que 25 points restent à attribuer à Abou Dhabi.

Un podium à l'issue du GP ferait automatiquement du Britannique le champion du monde 2025, qu'importe le résultat de ses concurrents.

"C'est moi qui ai le plus à perdre, car je suis en tête", a reconnu jeudi 4 décembre Norris. "Et si ça ne se passe pas comme je le souhaite, je réessaierais l'année prochaine, ça fera mal pendant un certain temps, mais c'est la vie", a encore dit le Britannique, vainqueur de la dernière édition d'un GP qui était une chasse gardée de Verstappen depuis 2020.

Première depuis 15 ans

Le duo McLaren, assuré de conserver son titre chez les constructeurs depuis début octobre, devra se méfier de l'ogre Verstappen justement, qui n'a cessé de réduire l'écart au général ces dernières semaines.

Photo : AFP/VNA/CVN

"Très détendu" à la veille de cet ultime rendez-vous, "je n'ai rien à perdre", a assuré le Néerlandais.

Si les parents de ses deux concurrents ont fait le déplacement à Abou Dhabi, les siens ne seront pas présents. "Ce n'était pas prévu à la base, tout comme ce n'était pas prévu que je me batte pour le titre", a-t-il ironisé. "Après Zandvoort (le GP des Pays-Bas fin août,NDLR), tout a été annulé".

Distancé de plus de 100 points à la fin de l'été, le Néerlandais - qui dominait outrageusement le plateau depuis 2022 - s'est relancé dans la course au titre à la faveur d'un regain de forme qu'il ne pensait plus possible, conjugué aux ratés de ses rivaux.

Au Qatar par exemple, le pilote Red Bull a profité dimanche dernier d'une erreur stratégique de McLaren pour remporter le GP - une course qu'il devait absolument gagner afin de rester dans la course au titre.

Une semaine plus tôt, le duo McLaren avait déjà perdu gros après avoir été disqualifié du Grand Prix de Las Vegas en raison d'une monoplace ayant été jugée non-conforme par les commissaires alors qu'il avait terminé dans le Top 4. Une erreur qui, là encore, a largement profité à Verstappen, victorieux dans la cité du jeu.

Avec encore trois candidats pour un titre à l'aube du dernier acte, la F1 n'avait plus connu un tel scénario depuis 2010, lorsque Sebastian Vettel avait arraché le sacre à trois autres prétendants encore en lice lors de la dernière course de l'année, déjà à Abou Dhabi.

Alpine, lanterne rouge

Le titre de vice-champion du monde chez les constructeurs sera également attribué dimanche 7 décembre. Mercedes est favorite avec 33 points d'avance sur Red Bull, troisième, et un maximum de 43 encore disponibles.

L'enjeu est de taille puisque le classement final de la saison détermine la part des revenus de la F1 reversée aux écuries : mieux elles sont classées, plus leurs primes sont élevées.

Photo : AFP/VNA/CVN

Le reste de ce classement ne devrait guère évoluer, avec Ferrari, certaine de prendre la quatrième place devant Williams, tandis qu'Alpine, qui disputera dimanche son dernier GP avec un moteur Renault, terminera la saison 10e et donc dernière.

Chez les pilotes, George Russell (Mercedes) est assuré de finir quatrième du général devant Charles Leclerc (Ferrari), cinquième.

En revanche tout reste à jouer pour la sixième place entre leurs coéquipiers Lewis Hamilton (Ferrari) et Andrea Kimi Antonelli (Mercedes), puisque les deux pilotes ne comptent que deux points d'écarts. Hamilton pourrait conclure la saison 2025 sans podium, une première depuis ses débuts en 2007.

Enfin, le Français Isack Hadjar (Racing Bulls) captera aussi une partie de l'attention du paddock ce weekend, après l'annonce mardi de son arrivée chez Red Bull l'an prochain, au côté de Max Verstappen.

"Toutes ces années de travail acharné sont enfin récompensées", a déclaré jeudi 4 décembre le pilote de 21 ans, qui savoure "le début d'une nouvelle aventure".

AFP/VNA/CVN