Angleterre : Liverpool encore convalescent, Aston Villa resplendissant

Liverpool a évité une nouvelle désillusion mercredi 3 décembre en arrachant le nul contre Sunderland (1-1), surprenant promu qui poursuit son rêve dans une Premier League dominée par Arsenal, tandis qu’Aston Villa continue d’enchaîner les victoires.

Photo : AFP/VNA/CVN

Après 14 journées, le classement réserve son lot de surprises. Longtemps dans la zone rouge en septembre, Aston Villa (3e, 27 pts) s’est hissé sur le podium début décembre, juste derrière Arsenal et Manchester City, mais aussi non loin de Crystal Palace (5e) et Sunderland (6e), tous deux à 23 points. Liverpool, champion en titre, déçoit encore : huitième avec 22 unités, il pourrait glisser un peu plus bas si Manchester United ne perd pas jeudi face à West Ham.

La victoire 2-0 obtenue dimanche 30 novembre contre ces mêmes “Hammers” n’a pas suffi à rassurer les hommes d’Arne Slot, encore fragiles. Contre Sunderland, les Reds ont tremblé lorsque Chemsdine Talbi a ouvert le score d’une frappe déviée par Virgil van Dijk (67e). Mais Liverpool a fini par égaliser grâce à Florian Wirtz, dont l’action tranchante a provoqué un but contre-son-camp de Nordi Mukiele (81e). Dans le temps additionnel, Federico Chiesa a sauvé les siens d’un retour fatal de Wilson Isidor.

Sunderland a, une fois encore, montré une organisation exemplaire et un courage impressionnant. Des atouts précieux à l’approche de ses deux prochains chocs contre Manchester City et Newcastle. En attendant, les hommes de Régis Le Bris comptent déjà 23 points, un total remarquable pour un promu.

Photo : AFP/VNA/CVN

Devant eux, Arsenal continue son cavalier seul. Le leader (33 pts) a battu Brentford 2-0 grâce à une tête de Mikel Merino (11e) et un but tardif de Bukayo Saka (90e+1). Seule ombre au tableau : la blessure de Cristhian Mosquera, obligé de sortir alors que Gabriel et William Saliba sont déjà indisponibles. Arsenal conserve cinq points d’avance sur Manchester City (28 pts), vainqueur spectaculaire 5-4 à Fulham, avant un déplacement périlleux à Aston Villa.

Les Villans d’Unai Emery poursuivent leur ascension impressionnante après un succès fou à Brighton (4-3), leur huitième victoire en neuf matches. Menés 2-0, ils ont renversé la situation grâce à un doublé d’Ollie Watkins, puis des buts d’Amadou Onana et Donyell Malen. Brighton a failli égaliser en toute fin de match, mais le gardien Marco Bizot a tenu bon.

Dans le même temps, Chelsea (4e, 24 pts) a chuté lourdement 3-1 à Leeds, un coup d’arrêt pour des Blues fatigués après une semaine intense. Ils ne comptent plus qu’un point d’avance sur Crystal Palace, vainqueur 1-0 à Burnley. Nottingham Forest s’est également imposé 1-0, condamnant Wolverhampton, lanterne rouge (2 pts), à poursuivre sa saison sans victoire.

AFP/VNA/CVN