Tennis : le retour de Serena Williams, une hypothèse improbable mais plus impossible

La détentrice de 23 titres du Grand Chelem a récemment réintégré la liste des joueuses soumises aux contrôles antidopage, alimentant les rumeurs d’un retour. Mais l’Américaine a immédiatement calmé les spéculations en assurant qu’elle n’avait "aucune intention" de rejouer.

Mardi 2 décembre, plusieurs médias américains ont affirmé que Serena Williams se préparait à reprendre la compétition, plus de trois ans après son dernier match officiel à l’US Open 2022. Son nom est en effet réapparu dans l’International Registered Testing Pool (IRTP), un registre où les joueurs doivent déclarer quotidiennement leur localisation pour être soumis à des contrôles inopinés.

Cette réintégration a suffi à relancer les hypothèses, même si l’intéressée a jugé cette agitation "complètement dingue". "Je ne reviens pas", a-t-elle martelé sur X, semblant écarter l’idée d’un retour à temps plein. L’option d’apparitions ponctuelles, peut-être en double - discipline où elle a remporté 14 titres majeurs avec sa sœur Venus - reste toutefois théoriquement envisageable.

Venus, 45 ans, est d’ailleurs revenue l’été dernier après une longue pause sans jamais avoir officialisé sa retraite.

À quelle échéance un retour serait-il possible ?

Pour participer à un tournoi ATP, WTA ou du Grand Chelem, un joueur doit figurer depuis au moins six mois sur la liste des sportifs soumis aux contrôles, rappelle l’Agence internationale pour l’intégrité du tennis (Itia). L’instance n’a pas indiqué quand Serena Williams avait été réinscrite ni à l’initiative de qui.

Selon la version publique la plus récente de cette liste, mise à jour le 6 octobre, Serena y figure bel et bien. Elle serait donc éligible à un tournoi professionnel à partir du 6 avril 2026. L’exemple d’Andy Roddick illustre l’importance de cette règle : souhaitant jouer le double à l’US Open deux ans après sa retraite, il avait dû renoncer faute de s’être réinscrit à temps.

Plusieurs ex-N.1 mondiaux ont déjà repris après une longue interruption. Venus Williams a rejoué en 2023 après seize mois d’absence et doit participer au tournoi d’Auckland début janvier. Kim Clijsters, elle, avait réalisé en 2009 un retour triomphal à seulement 26 ans, remportant trois de ses quatre titres du Grand Chelem après une pause d’un an.

Le cas le plus frappant reste celui de Martina Navratilova : après avoir arrêté le simple en 1994, elle était revenue en 2000, à 44 ans, pour jouer principalement en double. Elle avait même remporté un titre majeur à 49 ans, en double mixte à l’US Open.

