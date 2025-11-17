Mondial-2026 : mission remplie sans saveur en Azerbaïdjan pour la bleusaille

L'équipe des remplaçants français s'est logiquement imposée en Azerbaïdjan (3-1), après un début de match raté, mais peu de joueurs ont marqué des points, le 16 novembre à Bakou pour la fin des qualifications du Mondial-2026.

>> Mondial-2026 : les Bleus et Mbappé écrasent l'Ukraine et obtiennent leur visa pour l'Amérique

>> Mondial-2026 : la Croatie qualifiée en battant les Iles Féroé

>> Mondial-2026 : la Norvège empoche son billet, l'Italie encore en barrages

Photo : AFP/VNA/CVN

Les places sont chères pour compléter la liste du mois de mai. Certains jeunes internationaux ont su saisir l'aubaine, avec un onze de départ entièrement renouvelé après la victoire contre l'Ukraine (4-0) qui a composté le billet pour la Coupe du monde.

Maghnès Akliouche (30) a ouvert son compteur en sélection et Malo Gusto a signé deux passes décisives, une pour le Monégasque, une pour Jean-Philippe Mateta (17).

L'attaquant de Crystal Palace est très loin de la Coupe du monde aux États-Unis, au Mexique et au Canada (11 juin-19 juillet), il a profité des nombreuses absences pour découvrir la sélection (Ousmane Dembélé, Désiré Doué, Marcus Thuram...) mais il a signé son deuxième but en trois sélections.

Sa réalisation, d'une puissante tête en extension sur un centre de Gusto, illustre bien son profil d'avant-centre de pointe qui a conduit Didier Deschamps à l'appeler.

"Semaine positive" pour Akliouche

Le capitaine Kylian Mbappé rentré à Madrid pour ménager sa cheville droite, après avoir qualifié les Bleus d'un doublé contre l'Ukraine le 13 novembre (4-0), "pour les joueurs à vocation offensive, ce sera un match pour pouvoir marquer des points et faire des stats", avait prévenu le capitaine d'un soir Ibrahima Konaté.

Dans ce match sans enjeu, Akliouche a essayé d'éclairer le jeu avant d'être relayé par Rayan Cherki (62), qui avait déçu contre l'Ukraine dans un rôle de meneur axial.

"C'est important d'être décisif pour un joueur offensif comme moi, je suis content, a réagi le jeune Monégasque (23 ans) qui vivait sa première titularisation en cinq sélections. La semaine a été positive."

Hugo Ekitike, après une entrée "tonitruante" selon le sélectionneur contre l'Ukraine, où il a marqué son premier but, a été moins en vue.

Enfin Christopher Nkunku a produit un match trop neutre, avec tête non cadrée (27), contre un adversaire nettement inférieur, mais qui ne s'est jamais découragé dans son stade Tofiq Bahramov où le public enthousiaste a même fait la "ola" à 3-1.

Khéphren Thuram a cru marquer

"Il y a beaucoup de joueurs offensifs" qui aspirent à une place dans la liste pour le Mondial, "en comptant les nombreux absents sur ce rassemblement", a prévenu Deschamps, qui dévoilera sa liste "mi-mai".

Autre aspirant au grand voyage américain cet été, mais au milieu de terrain, Khéphren Thuram a vraiment cru marquer lui aussi son premier but en Bleu, mais il a vu l'arbitrage vidéo lui refuser ce plaisir une fois (41), puis il a été frustré une seconde fois quand le but du 3-1 sur une de ses frappes a finalement été attribué au gardien Shakhrudin Magomedaliyev (45).

Mais son duo avec Warren Zaïre-Emery a globalement contrôlé les Azerbaïdjanais.

En revanche, Lucas Chevalier n'a pas pu marquer les esprits pour sa première sélection, lui qui rencontre quelques difficultés pour totalement convaincre au Paris Saint-Germain.

Il n'est pas resté invaincu plus de trois minutes car les Bleus ont complètement raté leur début de match, comme s'ils étaient déjà en vacances, et encaissé dès la 4e minute le premier but de l'histoire de l'Azerbaïdjan contre la France.

Renat Dadashov a trop facilement marqué au cœur d'une défense passive, après un débordement de Rahman Dashdamirov pas contenu par Malo Gusto.

Le latéral droit de Chelsea s'est racheté en adressant un bon centre pour Mateta qui a vite égalisé, et les Tricolores se sont ressaisi.

Mais Chevalier comme Gusto ont une place bien assurée dans la hiérarchie Bleue, comme doublures de Mike Maignan et Jules Koundé.

La relève Bleue n'a plus montré grand-chose dans une seconde période éteinte. Pas sûr que ça suffise pour gagner une place dans la liste.

AFP/VNA/CVN