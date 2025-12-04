Patinage : à deux mois des JO, Cizeron et Fournier Beaudry face à leurs rivaux No1

Guillaume Cizeron et Laurence Fournier Beaudry se mesurent aux triples champions du monde en titre, Madison Chock et Evan Bates, en finale du Grand Prix de patinage à partir de jeudi 3 décembre à Nagoya (Japon), leur unique duel avant de se disputer l'or olympique à Milan.

Au vu des résultats de cette première partie de saison en danse sur glace, les deux tandems font figure de grands favoris pour le titre suprême dans deux mois sur la glace milanaise. Mais les deux binômes se livraient pour le moment à un duel à distance avec deux victoires chacun en Grand Prix (France et Finlande pour les Français, Chine et Skate America pour les Américains).

À Nagoya, la danse rythmique jeudi 3 décembre puis la danse libre samedi 6 décembre doivent permettre aux deux couples d'enfin se livrer à une confrontation directe, leur première et dernière avant de se défier sur la scène olympique.

Au sommet de la hiérarchie mondiale depuis l'arrêt de la collaboration entre Gabriella Papadakis et Guillaume Cizeron, champions olympiques en titre, Madison Chock et Evan Bates ont remporté haut la main les trois dernières éditions des Championnats du monde (2023, 2024 et 2025).

Le chemin vers l'or olympique semblait donc tout tracé pour les Américains, au pied du podium à Pékin en 2022. Mais c'était avant que Guillaume Cizeron n'annonce son retour surprise à la compétition en début d'année, sans Papadakis mais avec Laurence Fournier-Beaudry comme nouvelle partenaire.

Résultat : une hiérarchie complètement bouleversée en vue des JO de Milan-Cortina.

Alors qu'ils s'entraînent ensemble depuis moins d'un an, les Français ont démontré un niveau éblouissant à chacune de leurs sorties et se retrouvent donc en finale du Grand Prix, compétition qui offre aux six meilleurs patineurs mondiaux de chaque catégorie (femmes, hommes, couples et danse sur glace) une dernière chance de se confronter avant les JO.

La poésie face à la fougue

Partenaires d'entraînement à Montréal, les deux couples proposent deux styles totalement différents, un contraste particulièrement visible sur la danse libre, l'épreuve qui laisse le plus la part belle à la créativité.

Tout de bleu vêtus, les Français ont choisi une danse libre lyrique et poétique sur la musique onirique du film "The Whale" sorti en 2022, avec une chorégraphie poétique aux teintes aquatiques qui leur permet d'osciller entre puissance et vulnérabilité.

"Ce programme réunit beaucoup de choses qu'on aime. On aime tous les deux beaucoup le ballet, on aime les belles lignes, mais on aime aussi le contemporain, les choses un peu plus brutes", a expliqué Cizeron.

De leur côté, les Américains, habillés de noir et d'argent, présentent un programme beaucoup plus fougueux, patiné sur une reprise version flamenco du célèbre "Paint It Black" des Rolling Stones.

"Je suis le matador et Evan est le taureau, et c'est une histoire qui raconte (...) notre relation, comment nous nous mettons au défi et nous attaquons l'un l'autre, pour finalement arriver à un respect mutuel", a ainsi développé Madison Chock.

Avant la finale, les deux binômes affichent donc chacun deux victoires en Grand Prix, mais les Américains cumulent toutefois un meilleur total de points à l'issue des six étapes du circuit (420,83 contre 415,20).

Mais c'est bien la paire française qui possède actuellement le record de la saison sur la danse libre (133,02 contre 127,81 pour Chock et Bates).

