Espagne : Mbappé providentiel, le Real Madrid se relance à Bilbao

Porté par un Kylian Mbappé irrésistible, auteur d’un doublé et d’une passe décisive, le Real Madrid a retrouvé le chemin de la victoire en Liga mercredi 3 décembre en s’imposant 3-0 sur le terrain de l’Athletic Bilbao. Une performance solide qui permet aux Madrilènes de revenir à un point du FC Barcelone, leader et vainqueur la veille de l’Atlético Madrid.

Photo : AFP/VNA/CVN

Sous pression après trois matchs nuls consécutifs, le Real se présentait dans la chaleur électrique de San Mamés avec des doutes autour de son entraîneur Xabi Alonso. Le technicien basque a obtenu la réponse qu’il attendait : une prestation collective cohérente, intense et parfaitement maîtrisée, probablement la meilleure de la saison selon lui. Dès les premières minutes, les Madrilènes ont imposé un rythme soutenu, obligeant Unai Simon à deux arrêts consécutifs sur Mbappé et Vinicius (4e, 5e).

Il n’a toutefois rien pu faire lorsque l’attaquant français, servi par un long ballon précis de Trent Alexander-Arnold, a transpercé la défense basque avant de conclure d’une frappe puissante du droit (7e, 1-0). Cette ouverture du score a confirmé la forme étincelante de Mbappé, saluée par Xabi Alonso qui a parlé de "deux golazos" et d’une connexion "très bonne" avec Vinicius.

Le Real, aligné dans un 4-4-2 mêlant puissance athlétique et finesse technique avec Tchouaméni, Camavinga, Valverde et Bellingham, a poursuivi sa domination. Pourtant, l’Athletic a failli surprendre les visiteurs sur deux actions dangereuses, mais Courtois, impérial, a réalisé deux arrêts décisifs (26e, 30e), confirmant son rôle central dans les moments chauds.

Photo : AFP/VNA/CVN

Après une barre de Vinicius (33e) et une autre occasion stoppée par Simon (38e), les efforts madrilènes ont été récompensés juste avant la pause. Camavinga, monté en position offensive, a coupé de la tête un centre parfait d’Alexander-Arnold après une remise intelligente de Mbappé (43e, 2-0). Le latéral anglais, auteur de sa plus belle prestation depuis son arrivée, a dû quitter le terrain en début de seconde période en raison d’une douleur à la cheville (55e), bientôt imité par Camavinga (69e).

En reprise de jeu, Courtois a encore sauvé les siens (49e), un arrêt qui a précédé le but du K.-O. signé Mbappé. Profitant d’une défense basque trop passive, le Français a déclenché une frappe soudaine depuis l’extérieur de la surface pour s’offrir un doublé (59e, 3-0). Ce 25e but toutes compétitions confondues - dont 16 en 15 journées de Liga - conforte son statut de Pichichi, loin devant ses poursuivants.

Ce succès net et maîtrisé permet au Real Madrid (36 pts) de rester en embuscade derrière le FC Barcelone (37 pts), champion en titre. Il offre surtout un bol d’air à Xabi Alonso, dont l’équipe, enfin tranchante et conquérante, semble retrouver ses repères.

Un Real Madrid efficace, un Mbappé sur une autre planète : le club merengue respire de nouveau, et la course au titre n’a jamais semblé aussi ouverte.

