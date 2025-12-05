JO-2026 : la flamme des Jeux d'hiver remise aux organisateurs de Milan-Cortina

La flamme des Jeux olympiques d'hiver 2026 a été remise jeudi 4 novembre lors d'une cérémonie officielle à Athènes aux organisateurs de Milan-Cortina, avant son départ pour Rome pour un relais de deux mois en Italie avant le début de l'événement le 6 février.

>> JO d'hiver 2026 : la flamme olympique a débuté son périple depuis Olympie

Photo : AFP/VNA/CVN

"Aujourd'hui marque un moment magique pour nous tous", a déclaré Giovanni Malago, président du comité d'organisation de Milan-Cortina, au Stade panathénaïque de marbre dans le centre d'Athènes, où les premiers Jeux olympiques modernes ont été relancés en 1896.

Sous en ciel athénien nuageux et en raison des prévisions météorologiques défavorables, les organisateurs grecs ont été contraints de raccourcir la cérémonie et d'annuler la participation prévue de milliers d'élèves au Stade panathénaïque.

Des changements similaires avaient eu lieu le 26 novembre à Olympie antique (sud), berceau des Jeux en 776 av. J.-C., où une flamme de secours avait été utilisée pour la cérémonie officielle d'allumage.

Après un périple de neuf jours en Grèce et son arrivée au site de l'Acropole d'Athènes mercredi, la flamme devra désormais débuter son parcours en Italie le 6 décembre.

Portée par 10.001 relayeurs, la torche va parcourir 12.000 kilomètres à travers les grandes villes et sites italiens réputés dont Sienne et le site archéologique de Pompéi.

La flamme passera par Cortina d'Ampezzo le 26 janvier avant d'arriver à Milan le 6 février pour la cérémonie d'ouverture prévue dans le stade de football de San Siro.

Les Jeux paralympiques d'hiver vont se dérouler du 6 au 15 février.

A l'instar de nombreux Jeux olympiques précédents, dont les jeux d'été à Athènes en 2004, l'organisation des Jeux a été entravée par des retards de construction.

La Fédération internationale de ski (FIS) a récemment fait par de son inquiétude pour le site des épreuves de snowboard et de ski acrobatique, dont la construction n'est pas finalisée.

La Fédération internationale de hockey sur glace (IIHF) et la Ligue nationale de hockey (NHL) ont également exprimé leurs préoccupations concernant l'arène principale de hockey sur glace des Jeux, dont les travaux ont pris du retard.

Ces JO marquent un retour dans les Alpes, le berceau original des Jeux d’hiver, après une longue et souvent controversée parenthèse dans des pays qui n’ont pas forcément une tradition de sports d’hiver.

AFP/VNA/CVN